Penyakit Manchester United Saat Hadapi Tim 6 Besar: Tak Pernah Menang, Seret Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United belum layak menepuk dada meski mampu menempati posisi dua besar klasemen Liga Inggris. Mereka kini dikritik sebagai tim membosankan karena selalu gagal saat menghadapi tim enam besar klasemen.

Dalam tujuh pertandingan melawan tim yang ada di posisi enam besar, mereka tak pernah mampu menang: dua kali kalah dan lima kali seri. Dalam prosesnya mereka juga hanya mampu mencetak satu gol.

Lihatlah hasil selengkapnya:

4 Oktober 2020: vs Tottenham (kandang): kalah 1-6.

24 Oktober 2020: vs Cheslea (kandang): seri 0-0.

1 November 2020: vs Arsenal (kandang): kalah 0-1.

12 Desember 2020: vs Manchester City (kandang): seri 0-0.

17 Januari 2021: vs Liverpool (tandang): seri 0-0.

30 Januari 2021: vs Arsenal (tandang): seri 0-0.

28 Februari 2021: Cheslea (tandang): seri 0-0.

Pelatih MU, Ole Gunnar Solskjaer, sadar soal kondisi itu. "Kami tidak cukup mencetak gol, itu pasti," kata Solskjaer seusai laga melawan Chelsea yang berakhir 0-0, Ahad malam.

"Kami berhasil meraih clean sheet (catatan tak kebobolan) bagus lainnya, tetapi seperti yang saya katakan sebelum pertandingan ini, langkah selanjutnya untuk tim ini adalah memenangi pertandingan ini, mendapatkan gol yang kami butuhkan untuk mendapatkan tiga poin."

Ole Gunnar Solskjaer. REUTERS

Dalam berbagai pertandingan, masalah yang dihadapi timnya adalah soal kualitas, margin gol yang besar, atau soal keberuntungan.

"Hari ini, sebagian besar tentang kurangnya kualitas di sepertiga terakhir. Kami memiliki beberapa momen ketika kami nyaris (mencetak gol), memiliki beberapa peluang serangan balik yang hebat, (tetapi) umpan atau umpan silang terakhir tidak cukup baik."

"Musim lalu kami mendapatkan hasil yang bagus tetapi dengan cara yang berbeda. Saat ini kami mencoba mengembangkan gaya ini dan mengembangkan diri untuk memenangi pertandingan ini. Semuanya sangat bagus dalam bertahan."

Baca Juga: Soal Kontroversi Handball di Laga Cheslea vs MU, Simak Komentar 4 Pengamat



Manchester United saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan nilai 50 dari 26 laga. Mereka tertinggal 12 poin dari Manchester City yang ada di puncak.

THE SUN | OMNI SPORT