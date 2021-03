Hasil Swiss Open 2021: Depak Wakil Kanada, Pramudya / Yeremia Lolos ke Babak 2

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, lolos ke babak kedua turnamen bulu tangkis Swiss Open 2021. Keduanya melaju setelah mengalahkan pasangan Kanada, Jason Anthony Ho-shue/Nyl Yakura, dalam pertandingan di Basel, Swiss, Rabu, 3 Maret 2021.

Pasangan Indonesia yang menempati rangking 33 dunia itu harus sedikit bersusah payah untuk mengalahkan lawannya yang berperingkat 54 dunia. Mereka sempat kalah di game pertama, tapi bangkit dan memenangi dua game berikutnya.

Pramudya/Yeremia akhirnya menorehkan kemenangan dengan skor 15-21, 21-14, 21-17 setelah berjuang selama 59 menit. Hasil itu memastikan rekor pertemuan antara kedua pasangan menjadi 2-0 untuk keunggulan ganda Indonesia.

Di babak kedua, Pramudya/Yeremia masih menanti lawan. Mereka menunggu pemenanga laga Christopher Grimley/Matthew Grimley (Skotlandia) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

Pramudya/Yeremia menjadi wakil Indonesia kedua yang lolos ke babak kedua. Sehari sebelumnya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari lolos dengan mengalahkan Ties Van Der Lecq/Debora Jille (Belanda)dengan skor 21-13, 21-15.

Hari ini masih ada empat wakil Indonesia yang menanti giliran bermain.

Hasil dan jadwal wakil Indonesia di Swiss Open, Rabu:

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Jason Anthony Ho-shue/Nyl Yakura (Kanada): menang 15-21, 21-14, 21-17.

- Ruselli Hartawan vs Iris Wang (AS)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Eloi Adam/Julien Maio (Prancis)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Soong Joo Ven (Malaysia)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark).

Hasil bulu tangkis Swiss Open hari pertama, Selasa:

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ties Van Der Lecq/Debora Jille (Belanda): menang 21-13, 21-15.

- Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malysia/unggulan 5): kalah 13-21, 12-21.

- Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (2) vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India): kalah 18-21, 10-21.