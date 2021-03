Hasil Swiss Open 2021: Rinov / Pitha Terhenti di Babak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari gagal lolos ke perempat final Swiss Open 2021 setelah gagal mengatasi hadangan pasangan India Satwiksairaj Rankireddy/Ashwinni Ponnappa.

Pada laga babak kedua yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Kamis pagi waktu setempat (Kamis sore WIB), melalui siaran streaming, Rinov/Pitha menyerah dalam dua gim berdurasi 38 menit dengan hasil 18-21, 16-21.

Pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama bagi Rinov/Pitha dan Rankireddy/Ponnappa. Kedua pasangan itu tidak pernah bertemu di turnamen manapun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penampilan Rinov/Pitha sebetulnya tidak terlalu buruk. Pada gim pertama, meski wakil India itu lebih dulu merebut poin-poin awal, namun Rinov/Pitha bisa mengejar dan menyamakan kedudukan, mulai dari 4-4 hingga 10-10.

Namun, setelah itu Rankireddy/Ponnappa menaikkan tempo permainan dan kembali memimpin perolehan angka. Rinov/Pitha masih terus mengejar dan mencoba mengimbangi, akan tetapi usaha mereka gagal karena lawannya lebih gesit.

Dengan cepat, Rankireddy/Ponnappa mengamankan poin-poin akhir dan memetik kemenangan 21-18.

Memasuki gim kedua, Rinov/Pitha gantian mencuri poin-poin awal dan memimpin. Meski beberapa kali lawannya mampu menyamai kedudukan, namun Rinov/Pitha masih mendominasi permainan.

Akan tetapi, dominasi Rinov/Pitha itu tak berlangsung lama. Selepas perolehan imbang 11-11, Rankireddy/Ponnappa berbalik unggul. Dengan serangan cepat dan bertubi-tubi, pertahanan wakil Garuda itu pun runtuh sehingga lawannya bisa mengumpulkan poin dengan mudah.

Perlahan-lahan, Rinov/Pitha kian jauh tertinggal, sementara lawannya semakin mendekati poin akhir. Dengan satu smes kencang yang gagal dihalau oleh Rinov/Pitha, Rankireddy/Ponnappa memetik kemenangan gim kedua dengan skor 16-21.

Jika dilihat dari peringkat BWF, sebetulnya kedudukan mereka tidak terpaut jauh. Rankireddy/Ponnappa kini bertengger di peringkat ke-19, sedangkan Rinov/Pitha menduduki rangking 22.

Selain Rinov/Pitha, Indonesia juga menurunkan dua ganda campuran lainnya pada turnamen Swiss Open 2021, yakni Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso dan unggulan kedua Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja.

Namun, kedua pasangan itu sama-sama terhenti di babak pertama, Selasa (2 Maret). Adnan/Mychelle takluk di tangan unggulan kelima asal Malaysia Tan Kian Meng/Lai pei Jing dengan skor 13-21, 12-21. Sedangkan Hafiz/Gloria ditundukkan oleh Rankireddy/Ponnappa dengan perolehan 18-21, 10-21.

Baca Juga: Izin Laga Uji Coba Timnas U-22 Akhirnya Dikeluarkan Polisi

Hasil dan jadwal Wakil Indonesia di babak kedua turnamen bulu tangkis Swiss Open:

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India): kalah 18-21, 16-21.

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris).

- Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang (Kanada).