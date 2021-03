Rekap Hasil Swiss Open 2021: 2 Wakil Lolos ke Perempat Final, 2 Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia meraih dua tiket ke babak perempat final turnamen bulu tangkis Swiss Open di Basel, Swiss, Kamis, 4 Maret 2021.

Dua wakil yang lolos adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Shesar Hiren Rhustavito. Adapun Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan terhenti di babak kedua.

Leo/Daniel lolos ke perempat final turnamen level 300 tersebut dengan menumbangkan unggulan kedelapan asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Dalam durasi waktu 42 menit, Leo/Daniel menang dua game langsung 21-19, 21-15.

"Kami bermain bagus di awal laga. Sudah langsung masuk dengan pola yang kami inginkan. Tapi setelah interval, lawan mengubah pola menjadi lebih menekan, kami cukup kesulitan juga," ungkap Leo usai pertandingan seperti termuat dalam rilis PBSI.

Kemenangan juga diraih pemain tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito. Ia merebut tiket perempat final dengan mengalahkan Brian Yang, asal Kanada, dengan skor 21-19, 21-13.

Sayang langkah keduanya tak diikuti Rinov/Pitha. Pasangan itu gagal mengatasi hadangan pasangan India Satwiksairaj Rankireddy/Ashwinni Ponnappa dan takluk 18-21, 16-21.

Langkah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan juga kandas di babak kedua. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat pertarungan rubber game 17-21, 22-20.

Simak hasil wakil Indonesia di Swiss Open, Kamis:

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris): menang 21-19, 21-15.

- Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang (Kanada): menang 21-19, 21-13.

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India): kalah 18-21, 16-21.

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India): kalah 17-21, 22-20, 17-21.

Babak perempat final Swiss Open akan berlangsung Jumat ini. Shesar akan menghadapi Viktor Axelsen, asal Denmark. Sedangkan Leo/Daniel akan melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).