Polri Resmi Terbitkan Surat Izin Kompetisi IBL Musim 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Bola Basket Indonesia atau IBL 2021 dipastikan bergulir mulai Rabu, 10 Maret di Robinson Cisarua Resort dengan sistem gelembung. Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah mengatakan telah menerima surat resmi dari kepolisian.

“Kami menerima surat ijin dari kepolisian pada 21:24 WIB, dan diteruskan informasi utamanya kepada para klub-klub IBL dan mitra sponsor, pendukung. Alhamdulillah, IBL 2021 dipastikan bergulir. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kemenpora, BNPB, Kementerian Kesehatan dan semua pihak yang telah membantu hingga IBL 2021 dapat digelar,” kata Junas saat dihubungi, Jumat, 5 Maret 2021.

Menurut Junas, Robinson Cisarua Resort akan menjadi tempat penyelenggaraan babak regular atau fase pertama IBL musim 2021 yang dimulai 10 Maret hingga 10 April untuk penyelenggaraan pertandingan empat seri.

Seri pertama digelar 10-15 Maret, seri kedua berlangsung 18-23 Maret, berlanjut seri ketiga pada 26- 31 Maret dan ditutup seri keempat 5-10 April.

Fase kedua yang meliputi babak playoff akan berlangsung di Mahaka Square Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara 23 Mei sampai 6 Juni.

Perincian jadwal kompetisi bola basket fase kedua diawali dengan babak playoff 23-25 Mei, berlanjut dengan semifinal pada 27-29 Mei dan pertarungan puncak alias babak final dengan format best of three digelar pada 3, 4 dan 6 Juni. Kedua fase rencana dijalankan secara tertutup, karantina gelembung dan tanpa penonton.

“Hal ini merupakan awal baik dari kembalinya perjalanan bola basket nasional pascagenap 1 tahun terhenti sejak pandemi (virus corona). Dengan proses persiapan yang cukup panjang, diharapkan seluruh pihak terlibat dapat bekerja bersama-sama secara maksimal dan saling menjaga kepercayaan yang diberikan”, ujar Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah.

IRSYAN HASYIM