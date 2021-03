Tinju: Evander Holyfield Sebut Mike Tyson Ingin Hindari Pertarungan Trilogi

Evander Holyfield is training with Wladimir Klitschko. Credit: Instagram @evanderholyfield.

TEMPO.CO, Jakarta - Evander Holyfield mengecam Mike Tyson yang diduga ingin menghindari pertarungan trilogi pada jadwal tinju dunia tahun ini. Kedua legenda tinju kelas berat itu memperbarui persaingan sejak 24 tahun lalu.

Pembicaraan untuk pertarungan trilogi keduanya dikabarkan sedang berlangsung. Tyson dan Holyfield pun terlihat sudah mulai berlatih. Dikutip dari The Sun, 9 Maret 2021, Holyfield mengatakan, "Saya harus kembali ke ritme saya dan hanya menunggu rekan berdansa saya sekarang Mike Tyson untuk muncul. Di mana Anda?"

Tyson, 54 tahun, membuat comeback yang menakjubkan pada November ketika keluar dari masa pensiunnya. Ia mengikuti pertarungan ekshibisi melawan Roy Jones Jr, 52 tahun. Laga comeback Itu mengilhami Holyfield, yang dua kali mengalahkan Iron Mike, untuk melakukan hal yang sama.

Evander Holyfield menantang petinju berjuluk The Baddest Man on the Planet yang hanya mampu bermain imbang dari Jones setelah bertarung delapan ronde. “Pihak saya mencoba untuk membuat pertarungan ini terjadi dan kami tidak punya apa-apa selain alasan. Sekarang saya dapat melihat mengapa dia menginginkan pertarungan melawan Jones sebelum berpikir untuk melawan saya."

Petinju 58 tahun itu meneruskan, “Roy Jones adalah lawan yang baik untuk Mike di tingkat lokal, tapi pertarungan dengan saya akan menjadi peristiwa global dan satu-satunya pertarungan yang ingin dilihat siapa pun adalah pertarungan di antara kami. Sama sekali tidak ada alasan mengapa kami tidak boleh mewujudkannya."

"Tidak ada lagi alasan. Ini adalah pertarungan yang harus terjadi untuk kedua warisan kita. Tanda tangani kontraknya dan masuk ring, Tyson. Dunia sedang menunggu dan sekarang keputusan ada padanya. Saya sudah siap," ujar Holyfield.

Mike Tyson secara dramatis dikalahkan di ronde ke-11 oleh Real Deal, yang saat itu tidak diunggulkan, pada tahun 1996. Setahun berselang, mereka melakukan jadwal tinju ulangan. Pada pertandingan itu, Tyson menggigit telinga Holyfield dan didiskualifikasi. Holyfield terakhir kali bertarung pada 2011. Setelah gagal melawan Wladimir Klitschko, dia resmi pensiun pada 2014.