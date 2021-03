Rekap Hasil dan Klasemen Liga Jerman: Bayern Munchen dan Dortmund Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Jerman pekan ke-25 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 14 Maret 2021, menampilkan hasil: Bremen vs Bayern Munchen 1-3, Dortmund vs Hertha Berlin 2-0, Wolfsburg vs Schalke 5-0, Union Berlin vs FC Koln 2-1, dan Mainz vs Freiburg 1-0.

Inilah beberapa hasil yang menonjol:

Bayern Munchen Jaga Posisi Puncak Klasemen

Bayern Munchen menjaga posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga Jerman selepas menggasak Werder Bremen 3-1 dalam laga pekan ke-25 di Stadion Weser, Sabtu.

Leon Goretzka, Serge Gnabry dan Robert Lewandowski masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan Bayern, yang cuma bisa dibalas sekali oleh Bremen lewat Niclas Fuellkrug.

Tambahan tiga poin membuat Bayern untuk sementara unggul lima poin atas tim peringkat kedua, RB Leipzig (53), yang baru bermain Minggu, sedangkan Bremen tak beranjak dari urutan ke-12 dengan koleksi 30 poin, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Bayern berkesempatan membuka keunggulan pada saat laga baru berusia tujuh menit ketika Thomas Mueller memilih mengirim umpan kepada Gnabry ketimbang Lewandowski, sayang sepakan jebolan akademi Arsenal itu melayang di atas mistar gawang.

Lantas pada menit ke-15, Lewandowski gagal menjangkau umpan tarik kiriman Alphonso Davies yang melesat terlalu tajam di muka gawang.

Pada menit ke-22, Bayern membuka keunggulan atas Bremen saat Goretzka berdiri bebas untuk meneruskan umpan sundulan Mueller dengan tandukan tajam menaklukkan kiper Jiri Pavlenka.

Gnabry menggandakan keunggulan Bayern pada menit ke-35, hanya semenit setelah tembakannya membentur tiang gawang, saat ia dengan sempurna menyelesaikan umpan kiriman Mueller.

Dominasi yang diperlihatkan Bayern di babak pertama berlanjut di paruh kedua laga dan sekali lagi tiang gawang menggagalkan kesempatan mereka pada menit ke-54 saat Lewandowski sudah membuat Pavlenka mati langkah dengan sundulannya.

Empat menit kemudian, Pavlenka melakukan dua penyelamatan beruntun atas tembakan Lewandowski yang berakhir membentur mistar gawang.

Sayangnya Pavlenka tak bisa berbuat banyak ketika Lewandowski menyontek bola dari jarak dekat memanfaatkan sundulan Goretzka menyambut sepak pojok Kimmich pada menit ke-67.

Wasit Manuel Grafe sempat berkonsultasi dengan VAR atas dugaan pelanggaran handball Goretzka sebelum mengesahkan gol yang memperlebar margin keunggulan Bayern atas Bremen tersebut.

Pada menit ke-78, sekali lagi peluang Bayern berakhir membentur tiang gawang ketika Lewandowski dibiarkan bergerak bebas oleh Omer Toprak di dalam kotak penalti Bremen.

Lima menit jelang bubaran, Bremen memperoleh gol hiburan melalui sontekan Fuellkrug atas bola muntah hasil tembakan Joshua Sargent yang gagal dihentikan sempurna oleh kiper Manuel Neuer, tetapi Bayern tetap mengunci kemenangan 3-1 atas tuan rumah di pengujung laga.

Kedua tim dijadwalkan main lagi pada Sabtu (20/3) pekan depan saat Bayern menjamu Stuttgart di Allianz Arena dan Bremen menyambut VfL Wolfsburg di kandangnya.

Namun, tiga hari sebelumnya, Bayern akan lebih dulu tampil di leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Lazio.

Selanjutnya: Dortmund Juga Menang