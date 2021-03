Hasil NBA Senin 15 Maret: Tobias Harris Antarkan Sixers Tekuk San Antonio Spurs

TEMPO.CO, Jakarta - Tobias Harris mengemas 23 poin, sembilan rebound dan tujuh assist untuk membawa tim tuan rumah Philadelphia 76ers menumbangkan San Antonio Spurs 134-99 dalam lanjutan NBA di Wells Fargo Center, Philadelphia, Minggu malam waktu setempat (Senin pagi WIB).

Seth Curry menambah 21 poin, sedangkan Furkan Korkmaz dan Danny Green masing-masing mencetak 16 poin untuk Philadelphia 76ers, yang memenangi laga kelima mereka secara beruntun.

Ben Simmons kembali ke lapangan setelah absen dua pertandingan karena pelacakan kontak terkait COVID-19 dan menghasilkan 14 poin serta sembilan assist.

Skor tersebut sekaligus menjadi margin kemenangan terbesar Sixers melawan Spurs.

Sixers tetap mampu meraih kemenangan meski tanpa Joel Embiid yang mengalami cedera pada tulang lutut kirinya. Embiid diperkirakan absen sekitar dua pekan.

Ini adalah pertandingan kandang Sixers pertama sepanjang musim yang dihadiri penonton, dengan total mencapai sekitar 3.100 orang.

Derrick White dan Drew Eubanks masing-masing mencetak 17 poin untuk Spurs, sementara Lonnie Walker IV menambah 15 poin dan Dejounte Murray menyumbang 14 poin.

Spurs, yang sudah memainkan lima pertandingan, bermain tanpa LaMarcus Aldridge yang akan segera hengkang dari tim. Begitu pula dengan DeMar DeRozan juga melewatkan pertandingan tersebut setelah kematian ayahnya.

Green melakukan jumper dari pojok lapangan dan memberi Sixers keunggulan 51-45 dengan sisa waktu 4.05 menit di kuarter kedua.

White membuat tembakan tiga yang ketiga dan skor Spurs bertambah menjadi 52-48 dengan sisa waktu 3.09 menit. Sixers memimpin 60-52 di paruh waktu berkat 13 poin dari Green yang menyarangkan 5-dari-6 tembakan.

Selanjutnya, White membawa Spurs unggul dengan perolehan 15 poin, sementara Walker menyumbang 13 poin dari bangku cadangan dengan membuat 5-dari-6- tembakan di lapangan.

Sixers bermain agresif pada kuarter ketiga dan dengan cepat memimpin 70-55 setelah lemparan tiga angka dari Curry di sisa waktu 10.01 menit.

Keunggulan Sixers terus meningkat menjadi 83-63 setelah Harris tiga kali membuat tembakan tiga angka.

Permainan San Antonio Spurs berantakan dan tertinggal 73-106 pada akhir kuarter ketiga. Spurs, yang gagal mencetak 14-dari-18 lemparan tiga angka selama tiga kuarter, kalah 21-26 pada kuarter ketiga saja.

Korkmaz juga membuat tembakan tiga angka pada dua dari empat kuarter dan keunggulan Sixers meningkat menjadi 112-73. Setelah itu, Sixers pun terus melaju dan memenangi laga NBA tersebut, demikian Reuters.

Hasil NBA Senin WIB, 15 Maret 2021:

(tim dengan hurup kapital adalah tuan rumah)

OKLAHOMA CITY 128 vs Memphis 122

GOLDEN STATE 131 vs Utah 119

PHILADELPHIA 134 vs San Antonio 99

Miami 102 vs ORLANDO 97

ATLANTA 100 vs Cleveland 82

Boston 134 vs HOUSTON 107

MINNESOTA 114 vs Portland 112

NEW ORLEANS 135 vs LA Clippers 115

CHICAGO 118 vs Toronto 95.