Pengumuman Jadwal All England 2021 Tertunda, Ini Lawan Wakil Indonesia Rabu

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis All England 2021 akan tersaji di Utilita Arena Birmingham Inggris, mulai Rabu ini, 17 Maret 2021. Ada tujuh wakil Indonesia yang dijadwalkan berlaga hari ini.

Hingga Rabu pagi WIB, jadwal pertandingan belum dirilis panitia. Jadwal itu semestinya diumumkan dalam pertemuan para manajer (manager meeting) Selasa kemarin. Namun, hal itu batal dilakukan.

Menurut cuitan PBSI di akun twitternya, dalam pertemuan tersebut hanya disampaikan informasi bahwa beberapa atlet dan pelatih di tim India, Thailand, dan Denmark terindikasi positif Covid-19 dalam tes yang sudah dilakukan. Karena itu, panitia memutuskan menunda pertemuan manajer dan akan melakukannya Rabu hari ini, mulai 10.30 WIB waktu setempat atau 17.30 WIB.

Pertandingan babak pertama pada hari ini dijadwalkan berlangsung mulai 14.00 waktu setempat atau 21.00 WIB.

Hasil undian untuk wakil Indonesia di turnamen bulu tangkis All England 2021:

Tunggal Putra:

Anthony Sinisuka Ginting vs Thomas Rouxel (Prancis)

Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Ganda Putra:

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Jones Ralfy Jansen/Peter Kaesbauer (Jerman).

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Godwin Olofua/Anuoluwapo Juwon Opeyori (Nigeria).

Ganda Putri:

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Kilasu Ostermeyer/Franziska Volkmann (Jerman).

Ganda Campuran:

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs. Dhruv Kapila/Jakkampudi Meghana (India).

All England 2021 akan berlangsung 21 Maret mendatang. Turnamen ini akan menggunakan sistem gelembung dan tanpa penonton.