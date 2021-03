7 Calon Lawan Tinju Mike Tyson, Dari Evander Holyfield Hingga Tyson Fury

TEMPO.CO, Jakarta - Jejak kembalinya Mike Tyson ke atas ring tnju tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir setelah ia mengumumkan pertarungan berikutnya pada 29 Mei. Legenda kelas berat secara sensasional kembali ke atas ring, 15 tahun setelah pensiun, pada bulan November 2020 saat melawan Roy Jones Jr.

Iron Mike menyatakan sedang menghitung waktu mundur hari sampai dia bisa melakukan duel tinjunya lagi. Tyson baru-baru ini mengatakan di podcastnya dengan tamu Saul Canelo Alvarez bahwa pertarungan tinju ekshibisi keduanya akan diadakan di Miami pada 29 Mei.

Dikutip dari The Sun, 20 Maret 2021, setidaknya terdapat lima lawan tinju potensial untuk laki-laki berjuluk The Baddest Man on the Planet. Berikut daftarnya.

Evander Holyfield

Evander Holyfield, 58 tahun, terinspirasi dengan laga comeback Tyson, 54 tahun, untuk kembali dari masa pensiunnya. Keduanya juga sedang dalam pembicaraan untuk pertarungan trilogi selama 24 tahun. Tyson dua kali dikalahkan oleh rivalnya itu. Pertama, Tyson kalah pada tahun 1996 dan, kedua, pada 1997, saat Tyson didiskualifikasi karena menggigit telinga Holyfield. Keduanya kemungkinan akan bertarung sekali lagi di Timur Tengah.

Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis (atas), Riddick Bowe, Roy Jones Jr, Shannon Brigss (bawah) (Boxrec.com)

Oliver McCall

Sejarah McCall dengan Tyson dimulai pada tahun 1987 ketika mereka menghabiskan satu tahun sebagai rekan tanding. Mereka tidak pernah benar-benar melakukannya secara profesional, tetapi pertemuan mereka di gym telah menjadi populer. Setelah Tyson mengumumkan rencana untuk bertarung lagi, McCall, 55, adalah salah satu orang pertama yang memanggilnya untuk berduel.

Roy Jones Jr

Setelah pound-for-pound hebat dan Tyson tidak bisa dipisahkan, pasangan keduanya telah menyerukan pertandingan ulang. Jones, 51 tahun, berkata, "Saya merasa hebat dengan hasil imbang dan mungkin harus melakukannya lagi." Tyson pun menjawab, "Kita harus melakukannya lagi."

Sejak saat itu, dengan Iron Mike yang sekarang sedang bernegosiasi dengan Holyfield, Jones dikabarkan malah berfokus menghadapi mantan juara UFC Anderson Silva, 45 tahun.

Calon lawan Mike Tyson berikutnya...