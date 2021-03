Insiden All England 2021, Pengurus BWF Dapat Pesan Ancaman

Pebulutangkis All England Indonesia Mohammad Akhsan (kanan) bersama pemain lainnya disambut pengurus PB PBSI setibanya dari Inggris di Terminal VVIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 22 Maret 2021 malam. Tim All England Indonesia kembali ke Tanah Air lebih cepat setelah dipaksa mundur dari kejuaraan All England. ANTARA/Muhammad Iqbal