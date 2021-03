Georges St-Pierre - Renzo Gracie Akan Tampil di The Apprentice ONE Championship

TEMPO.CO, Jakarta - Dua petarung MMA veteran yang juga tokoh seni bela diri campuran, Georges St-Pierre dan Renzo Gracie, mendapatkan kesempatan untuk menguji 16 peserta reality show yang banyak menghadapkan tantangan fisik "The Apprentice: ONE Championship Edition" episode kedua.

Georges St-Pierre dan Renzo Gracie, seperti dalam keterangan resmi ONE Championship, Selasa, 23 Maret 2021, dijadwalkan untuk ambil bagian dalam tugas fisik yang menarik yang akan membuat 16 kandidat benar-benar berada dalam kesulitan pada laga yang bakal disiarkan pada Senin pekan depan.

“Chatri (Chairman dan CEO ONE Championship) adalah pemimpin dan pengusaha yang hebat, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi bintang tamu bersamanya di acara itu dan mempelajari semua yang saya bisa,” St-Pierre berbagi dalam wawancara sebelumnya.

Petarung MMA asal Kanada itu melanjutkan, “Saya berharap dapat berbagi wawasan dan pengetahuan saya dalam bisnis, serta bagaimana menjadi atlet elit, dengan para kandidat dan membantu mereka menjadi sukses.”

St-Pierre, lebih dikenal dengan singkatan "GSP," secara luas dianggap sebagai salah satu seniman bela diri campuran terbesar sepanjang masa. Gracie, di sisi lain, adalah salah satu nama paling legendaris di semua seni bela diri, khususnya di dunia Brazilian Jiu-Jitsu.

“Chatri adalah teman saya, dan saya telah melihatnya membangun ONE Championship menjadi bisnis yang sangat sukses hari ini. Saya sangat menghormati cara Chatri memimpin dan menjalankan perusahaannya, dan saya benar-benar merasa terhormat dapat bergabung dengannya dalam The Apprentice di salah satu acara TV realitas terbesar dalam sejarah,” kata Gracie.

“The Apprentice: ONE Championship Edition” mengundang 16 peserta yang dipilih dari seluruh dunia untuk bersaing dalam permainan bisnis dan tantangan fisik berisiko tinggi. Pemenang akan menerima tawaran pekerjaan sebesar US$250.000 untuk bekerja langsung di bawah Chairman dan CEO Chatri Sityodtong selama satu tahun.

Indonesia mengirimkan satu wakilnya yaitu Paulina Purnomowati. Berbagai persiapan dilakukan. Selain ilmu bisnis, Paulina juga menggemleng diri secara fisik serta yoga.

Atlet lain yang juga tampil di 'The Apprentice: ONE Championship Edition' episode berikutnya diantaranya mantan Juara Dunia ONE Welterweight Ben Askren, Juara Dunia ONE Heavyweight Brandon Vera, Juara Dunia ONE Women's Atomweight Angela Lee, Juara World Grand Prix ONE Flyweight Demetrious Johnson, Juara Gulat India Ritu Phogat, Juara Dunia karate Sage Northcutt, dan Juara Dunia ONE Women's Strawweight Xiong Jing Nan.