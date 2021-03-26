Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Qatar: Morbidelli Tercepat, Rossi Posisi Ke-9

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, tampil cemerlang dalam latihan bebas pertama (FP1) MotoGP 2021 seri pembuka di Sirkuit Losail, Qatar, Jumat, 26 Maret 2021. Runner-up musim lalu itu menjadi yang tercepat.
Franco Morbidelli mencatat waktu terbaik 1 menit 54,921 detik. Pembalap Italia itu unggul 0,125 detik atas Aleix Espargaro (Aprilia). Posisi ketiga ditempati Jack Miller (Ducati).
Torehan posisi ketiga itu menjadi hal istimewa bagi Miller. Ia sempat terjatuh di tikungan 4, tapi kemudian mampu meneruskan latihan dan meraih posisi ketiga.
Pembalap lain yang juga terjatuh adalah Johann Zarco (Pramac Ducati), Pol Espargaro (Honda), serta rookie Enea Bastianini (Avintia). Namun mereka juga tak cedera dan mampu kembali memacu motornya.
Rekan baru Morbidelli, Valentino Rossi, menempati posisi kesembilan. Sedangkan juara bertahan Joan Mir (Suzuki) berada di posisi kelima.
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Hasil FP1 MotoGP Qatar
|No
|Pembalap
|Tim
|Waktu
|1
|Franco Morbidelli
|Petronas Yamaha
|1'54.921s
|2
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|+0.125s
|3
|Jack Miller
|Ducati Team (GP21)
|+0.191s
|4
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha
|+0.292s
|5
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|+0.334s
|6
|Maverick Viñales
|Monster Yamaha
|+0.388s
|7
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|+0.432s
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team (GP21)
|+0.444s
|9
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha
|+0.498s
|10
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.824s
|11
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|+0.827s
|12
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|+0.833s
|13
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP21)
|+0.950s
|14
|Stefan Bradl
|Repsol Honda (RC213V)
|+1.021s
|15
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
|+1.125s
|16
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.136s
|17
|Luca Marini
|Sky VR46 Avintia Ducati
|+1.148s
|18
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati (GP19)*
|+1.277s
|19
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3 (RC16)
|+1.309s
|20
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP21)*
|+1.620s
|21
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Gresini (RS-GP)*
|+1.638s
|22
|Iker Lecuona
|KTM Tech3 (RC16)
|+2.022s