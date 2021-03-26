Jumat, 26 Maret 2021
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Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Qatar: Morbidelli Tercepat, Rossi Posisi Ke-9

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Nurdin Saleh

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  • Pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli. REUTERS/Albert Gea

    Pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli. REUTERS/Albert Gea

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, tampil cemerlang dalam latihan bebas pertama (FP1) MotoGP 2021 seri pembuka di Sirkuit Losail, Qatar, Jumat, 26 Maret 2021. Runner-up musim lalu itu menjadi yang tercepat.

    Franco Morbidelli mencatat waktu terbaik 1 menit 54,921 detik. Pembalap Italia itu unggul 0,125 detik atas Aleix Espargaro (Aprilia). Posisi ketiga ditempati Jack Miller (Ducati).

    Torehan posisi ketiga itu menjadi hal istimewa bagi Miller. Ia sempat terjatuh di tikungan 4, tapi kemudian mampu meneruskan latihan dan meraih posisi ketiga.

    Pembalap lain yang juga terjatuh adalah Johann Zarco (Pramac Ducati), Pol Espargaro (Honda), serta rookie Enea Bastianini (Avintia). Namun mereka juga tak cedera dan mampu kembali memacu motornya.

    Rekan baru Morbidelli, Valentino Rossi, menempati posisi kesembilan. Sedangkan juara bertahan Joan Mir (Suzuki) berada di posisi kelima.

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    Hasil FP1 MotoGP Qatar

    No Pembalap TimWaktu
    1Franco MorbidelliPetronas Yamaha 1'54.921s
    2Aleix EspargaroAprilia Gresini (RS-GP)+0.125s
    3Jack MillerDucati Team (GP21)+0.191s
    4Fabio QuartararoMonster Yamaha+0.292s
    5Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)+0.334s
    6Maverick ViñalesMonster Yamaha +0.388s
    7Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)+0.432s
    8Francesco BagnaiaDucati Team (GP21)+0.444s
    9Valentino RossiPetronas Yamaha+0.498s
    10Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)+0.824s
    11Alex MarquezLCR Honda (RC213V)+0.827s
    12Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)+0.833s
    13Johann ZarcoPramac Ducati (GP21)+0.950s
    14Stefan BradlRepsol Honda (RC213V)+1.021s
    15Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)+1.125s
    16Brad BinderRed Bull KTM (RC16)+1.136s
    17Luca MariniSky VR46 Avintia Ducati +1.148s
    18Enea BastianiniAvintia Ducati (GP19)*+1.277s
    19Danilo PetrucciKTM Tech3 (RC16)+1.309s
    20Jorge MartinPramac Ducati (GP21)*+1.620s
    21Lorenzo SavadoriAprilia Gresini (RS-GP)*+1.638s
    22Iker LecuonaKTM Tech3 (RC16)+2.022s
  • MotoGP
  • MotoGP Qatar
  • MotoGP 2021
  • Franco Morbidelli
  • Valentino Rossi
  • Joan Mir

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