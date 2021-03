Hasil Kualifikasi Formula 1 Bahrain: Verstappen Rebut Pole, Hamilton Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Max Verstappen mengawali musim kompetisi Formula 1 2021 dengan mendominasi ketiga sesi latihan bebas dan juga menjadi yang tercepat di babak kualifikasi Grand Prix Bahrain pada Sabtu.

Sang pembalap Belanda meneruskan tren positif tim Red Bull sejak sesi tes pramusim di Bahrain pertengahan bulan ini dan memanfaatkan kecepatan mobil RB16B untuk mengklaim pole position balapan seri pembuka tersebut.

Dengan torehan waktu 1:28,997 detik, Max Verstappen menyingkirkan juara dunia bertahan Lewis Hamilton dari tim Mercedes ke P2 dengan selisih 0,388 detik.

"Kami menjalani pekan tes yang luar biasa tapi itu bukan jaminan. Mobil ini bekerja sangat baik dan menyenangkan dikendarai," kata Verstappen setelah merebut pole position keempat dalam kariernya.

Ini juga menjadi kali pertama bagi Mercedes gagal merebut posisi start terdepan di seri pembuka F1 sejak era mesin V6 hybrid.

Valtteri Bottas kewalahan menyamai kecepatan rekan satu timnya di Mercedes dan finis P3, setengah detik lebih lamban dari waktu pole Verstappen.

"Saya mengerahkan segalanya," kata Lewis Hamilton, yang pada sesi tes Bahrain mengakui potensi kecepatan Red Bull.

"Kami melakukan pekerjaan yang baik dari tes hingga datang ke sini dan lebih dekat dengan Red Bull, menjadi sedekat itu adalah bukti bagi tim ini," kata Hamilton.

Charles Leclerc tampil impresif mengklaim P4 untuk Ferrari, 0,2 detik di depan Pierre Gasly dari tim AlphaTauri.

Rekrutan baru McLaren Daniel Ricciardo mengalahkan rekan satu timnya, Lando Norris, dengan selisih hanya 0,047 detik ketika keduanya finis masing-masing P6 dan P7.

Sedangkan Carlos Sainz finis P8 di debut kualifikasi bersama Ferrari, mengungguli juara dua kali Fernando Alonso, yang kembali membalap setelah dua tahun hengkang dari F1, yang akan start P9 bersama tim Alpine.

Lance Stroll melengkapi posisi start sepuluh besar di saat rekan satu timnya di Aston Martin, Sebastian Vettel akan start dari P18 ketika debut bersama tim jelmaan Racing Point itu.

Pebalap baru tim Red Bull Sergio Perez secara mengejutkan tersingkir dari Q2 setelah menyelesaikan dua putaran dengan ban medium menyusul dihapusnya catatan waktunya karena melebihi batas trek di Tikungan 4.

Sang pebalap Meksiko akan start dari P11 di saat duet Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi (P12) dan Kimi Raikkonen (P14) juga gagal melaju ke Q3, demikian pula rookie Alpha Tauri Yuki Tsunoda (P13).

George Russell menjadi yang paling lamban di Q2 untuk mengamankan P15 bagi tim Williams.

Esteban Ocon tampil mengecewakan bagi tim Alpine setelah gagal menyintas Q1 dan harus puas di P16, hanya 0,2 detik lebih cepat Nicolas Latifi dari tim Williams.

Dan seperti yang diperkirakan, Haas menjadi mobil paling lamban tahun ini, dengan juara F2 Mick Schumacher mengalahkan rekan satu timnya Nikita Mazepin di dua posisi terakhir start.

Baca Juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar: Rossi Posisi 4

Hasil kualifikasi Formula 1 GP Bahrain:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28,997

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:29,385

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:29,586

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:29,678

5 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:29,809

6 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:29,927

7 Lando Norris McLaren F1 Team 1:29,974

8 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:30,215

9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:30,249

10 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:30,601

11 Sergio Perez Red Bull Racing

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

13 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

15 George Russell Williams Racing

16 Esteban Ocon Alpine F1 Team

17 Nicholas Latifi Williams Racing

18 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team

19 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team.