Jadwal Tinju: Carl Frampton vs Jamel Herring Berebut Gelar Kelas Bulu WBO

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia pekan ini akan menggelar pertarungan antara Carl Frampton dan Jamel Herring untuk perebutan gelar kelas bulu super WBO. Pertarungan yang seharusnya digelar Februari lalu harus ditunda setelah Frampton mengalami cedera tangan.

Pertarungan keduanya akan digelar pada Sabtu, 3 April 2021 pukul 10 malam waktu setempat atau Ahad dinihari, 4 April 2021. Pertarungan akan digelar di Caesar Palace, Dubai, Uni Emirat Arab.

Dikutip dari The Sun, 30 Maret 2021, Carl Frampton mengatakan, "Saya 34 tahun sekarang. Saya tidak akan bertinju ketika saya berusia 36. Aku tahu tidak banyak lagi yang tersisa, dan aku akan keluar pada waktu yang tepat. Tapi aku masih memiliki beberapa pertarungan tersisa dalam diriku."

"Saya pikir anak-anak saya, Carla dan Rossa, berharap saya pensiun. Dan istri saya, Christine, berharap yang sama. Saya tidak yakin. Saya berada di sekitar rumah sepanjang waktu mungkin tidak brilian," kata dia.

Adapun Jamel Herring mengatakan, "Saya melakukan satu pertarungan pada satu waktu tetapi jika saya mengalahkan Carl maka ada pertarungan besar di luar sana bagi saya di kelas bulu super dan, siapa tahu, saya mungkin naik ke kelas ringan."

"Mengalahkan Carl akan sangat berarti untuk saya. Saya sangat menghormati Carl, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kariernya dan sebagai penggemar saya suka menontonnya. Mengalahkan dia akan membawa saya ke tingkat yang lebih tinggi," ujar dia.

Jadwal tinju akhir pekan ini.

- Murodjon Akhmadaliev vs Ryosuke Iwasa (gelar kelas bantam super WBA, IBF).

- Jamel Herring vs Carl Frampton (gelar kelas bulu super dunia WBO)

Caesars Bluewaters, Dubai, UEA.

Jadwal tinju undercard:

- Zhankosh Turarov vs Tyrone McKenna (gelar super ringan WBO Intercontinental)

- Donnie Nietes vs Pablo Carrillo (gelar kelas terbang super WBO yang kosong)

- Tursynbay Kulakhmet vs Heber Rondon (gelar kelas super welter WBC)

- Faizan Anwar vs Evgenii Vazem (pertarungan kelas welter)

- Keyshawn Davis vs Richman Ashelley (pertarungan kelas ringan)

- Fahad Al Bloushi vs Suraj (pertarungan kelas bulu super)