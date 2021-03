Evander Holyfield Sebut Tidak Ada Jadwal Tinju Trilogi, Mike Tyson Salah Bicara?

Holyfield juga melakukan hal serupa dan memanggil Tyson untuk kembali bertarung. Pembicaraan antara kedua kubu mengenai pertarungan senilai jutaan dolar di Stadion Hard Rock pada 29 Mei disebut telah berlarut-larut. “Saya hanya ingin semua orang tahu, pertarungan sedang berlangsung dengan saya dan Holyfield," kata Tyson, pekan lalu.

Laki-laki berjuluk The Baddest Man on the Planet itu mengatakan, "Holyfield adalah orang yang rendah hati, aku tahu itu. Dia adalah laki-laki suci, tapi aku adalah manusia dewa. Dengar, saya akan sukses pada 29 Mei."

Tetapi perwakilan Tyson, kepada TMZ, mneyebutkan bahwa Mike salah bicara. Pada kenyataannya kedua kubu berada jauh di meja perundingan. Hal ini mengonfirmasi pernyataan Holyfield yang mengklaim Tyson telah menolak jaminan senilai US$ 25 juta.

Dia bereaksi terhadap berita terbaru ini dengan pesan di akun Instagramnya. Evander Holyfield berkata, "Sepertinya rekan menari saya, Mike Tyson, tidak ada dalam rencana pertunjukan terakhir. Kamu tahu di mana aku berada jika kamu berubah pikiran.”