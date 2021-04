Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-29: AC Milan vs Sampdoria 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan hanya mampu bermain 1-1 dengan Sampdoria dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-29 di San Siro, Sabtu, 3 April 2021. Padahal, Sampdoria sempat bermain dengan 10 orang sejak menit ke-59.

AC Milan tertinggal lebih dulu di menit ke-57 lewat Fabio Quagriarella. Gol ini tercipta setelah Quagriarella memanfaatkan kesalahan umpan Theo Hernandez.

Dua menit usai gol tersebut, Milan unggul jumlah pemain karena Adrien Silva mendapatkan kartu merah. Mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Jens Petter Hauge pada menit ke-87.

Milan gagal memanfaatkan momentum kebangkitan setelah mengalahkan Fiorentina 3-2. Kini mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 60 dari 19 laga, berjarak lima poin dari Inter yang ada di puncak klasemen dan baru bermain 27 kali.

Sampdoria kini berada di peringkat ke-10 dengan mengumpulkan 36 poin.

Liga Italia

(Pekan ke-29)

Sabtu, 3 April 2021

AC Milan vs Sampdoria 1-1.

20:00 Atalanta vs Udinese (Bein Sport 2)

20:00 Napoli vs Crotone (Bein Sport 2)

20:00 Benevento vs Parma (Bein Sport 2)

20:00 Sassuolo vs AS Roma (Bein Sport 2)

20:00 Genoa vs Fiorentina (Bein Sport 2)

20:00 Cagliari vs Verona (Bein Sport 2)

20:00 Lazio vs Spezia (Bein Sport 2)

23:00 Torino vs Juventus (Bein Sport 2).

Ahad, 4 April 2021

01:45 Bologna vs Inter Milan (Bein Sport 2).

Rabu, 7 April 2021

23:45 Napoli vs Juventus (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 27 39 65 2 AC Milan 29 20 60 3 Atalanta 29 31 56 4 Juventus 27 31 55 5 Napoli 28 29 54 6 Roma 29 9 51 7 Lazio 28 6 50 8 Sassuolo 28 1 40 9 Verona 29 2 39 10 Sampdoria 29 -4 36 11 Bologna 28 -5 34 12 Udinese 29 -6 34 13 Genoa 29 -10 32 14 Fiorentina 29 -10 30 15 Spezia 29 -15 30 16 Benevento 29 -24 30 17 Torino 27 -11 23 18 Cagliari 29 -17 23 19 Parma 29 -28 20 20 Crotone 29 -38 16