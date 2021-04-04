Kualifikasi MotoGP Doha: Jorge Martin Pole, Valentino Rossi Ke-21

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap rookie, Jorge Martin (Pramac Ducati), tampil tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Doha yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu dinihari WIB, 4 April 2021.
Pembalap Spanyol itu mencatat waktu 1 menit 53,106 detik untuk mengalahkan rekan setimnya Johann Zarco dengan selisih 0,157 detik di posisi dua.
Di tempat ketiga ditempati Maverick Vinales (Spanyol/Monster Energy Yamaha MotoGP) dengan selisih 0,004 detik.
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Juara dunia MotoGP musim lalu, Joan Mir (Spanyol/Suzuki Ecstar) berada di posisi sembilan tercepat. Pembalap kawakan asal Italia, Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), tampil buruk dan akan mengawali start di posisi 21 dari 22 pembalap.
Balap MotoGP Doha akan digelar pada Minggu tengah malam WIB.
|HASIL KUALIFIKASI MOTOGP DOHA, QATAR
|POS
|RIDER
|NAT
|TEAM
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP21)
|2
|Johann Zarco
|FRA
|Pramac Ducati (GP21)
|3
|Maverick Viñales
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|4
|Jack Miller
|AUS
|Ducati Team (GP21)
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Team (GP21)
|7
|Aleix Espargaro
|ITA
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|8
|Alex Rins
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|9
|Joan Mir
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|11
|Stefan Bradl
|GER
|Repsol Honda (RC213V)
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|Red Bull KTM (RC16)
|13
|Luca Marini
|ITA
|VR46 Avintia Ducati (GP19)
|14
|Alex Marquez
|SPA
|LCR Honda (RC213V)
|15
|Pol Espargaro
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|16
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|17
|Danilo Petrucci
|ITA
|KTM Tech3 (RC16)
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Avintia Ducati (GP19)
|20
|Iker Lecuona
|SPA
|KTM Tech3 (RC16)
|21
|Valentino Rossi
|ITA
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Gresini (RS-GP)
CRASH | MOTOGP