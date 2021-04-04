Minggu, 4 April 2021
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Kualifikasi MotoGP Doha: Jorge Martin Pole, Valentino Rossi Ke-21

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Editor:

Wawan Priyanto

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  • Pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi. (instagram/@valeyellow46)

    Pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi. (instagram/@valeyellow46)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap rookie, Jorge Martin (Pramac Ducati), tampil tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Doha yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu dinihari WIB, 4 April 2021.

    Pembalap Spanyol itu mencatat waktu 1 menit 53,106 detik untuk mengalahkan rekan setimnya Johann Zarco dengan selisih 0,157 detik di posisi dua. 

    Di tempat ketiga ditempati Maverick Vinales (Spanyol/Monster Energy Yamaha MotoGP) dengan selisih 0,004 detik. 

    Baca juga: MotoGP Qatar: Ini Penyebab Valentino Rossi Tampil Buruk

    Juara dunia MotoGP musim lalu, Joan Mir (Spanyol/Suzuki Ecstar) berada di posisi sembilan tercepat. Pembalap kawakan asal Italia, Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), tampil buruk dan akan mengawali start di posisi 21 dari 22 pembalap.

    Balap MotoGP Doha akan digelar pada Minggu tengah malam WIB.

    HASIL KUALIFIKASI MOTOGP DOHA, QATAR
    POSRIDERNATTEAM
    1Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP21)
    2Johann ZarcoFRAPramac Ducati (GP21)
    3Maverick ViñalesSPAMonster Yamaha (YZR-M1)
    4Jack MillerAUSDucati Team (GP21)
    5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)
    6Francesco BagnaiaITADucati Team (GP21)
    7Aleix EspargaroITAAprilia Gresini (RS-GP)
    8Alex RinsSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
    9Joan MirSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
    10Franco MorbidelliITAPetronas Yamaha (YZR-M1)
    11Stefan BradlGERRepsol Honda (RC213V)
    12Miguel OliveiraPORRed Bull KTM (RC16)
    13Luca MariniITAVR46 Avintia Ducati (GP19)
    14Alex MarquezSPALCR Honda (RC213V)
    15Pol EspargaroSPARepsol Honda (RC213V)
    16Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)
    17Danilo PetrucciITAKTM Tech3 (RC16)
    18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)
    19Enea BastianiniITAAvintia Ducati (GP19)
    20Iker LecuonaSPAKTM Tech3 (RC16)
    21Valentino RossiITAPetronas Yamaha (YZR-M1)
    22Lorenzo SavadoriITAAprilia Gresini (RS-GP)

     CRASH | MOTOGP

  • MotoGP
  • MotoGP Doha
  • Jorge Martin
  • Valentino Rossi
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  • Yamaha
  • Petronas Yamaha SRT

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