Hasil dan Klasemen Liga Inggris Ahad 4 April: Southampton vs Burnley 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Southampton bangkit dari ketertinggalan dua gol dan berhasil mengalahkan Burnley 3-2 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-30 di St. Mary's Stadium, Ahad, 4 April 2021.

Burnley berhasil memimpin dua gol lewat penalti Chris Wood (menit 12) dan Matej Vydra (28). Southampton berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Stuart Armstrong (31) dan Danny Ings (42).

The Saints akhirnya memastikan kemenangan lewat Nathan Redmond (66). Mereka meraih kemenangan pertama dalam tujuh laga terakhirnya dan naik ke urutan 13 dengan 36 poin, sepuluh poin di atas Fulham yang ada di zona degradasi.

Burnley gagal menjaga kebangkitannya setelah mengalahkan Everton 2-1. Mereka kini mengumpulkan 33 poin di urutan ke-15.

Baca Juga: Man United Siap Jual De Gea

Liga Inggris

(Pekan ke-30)

Sabtu, 3 April 2021

Chelsea vs West Brom 2-5

Leeds United vs Sheffield United 2-1

Leicester vs Manchester City 0-2.

Ahad, 4 April 2021

Southampton vs Burnley 3-2

20:05 Newcastle vs Tottenham (Mola TV)

22: 30 Aston Villa vs Fulham (Mola TV)

22:30 Arsenal vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 5 April 2021

01:30 Manchester United vs Brighton (Net TV).

Selasa, 6 April 2021

00:00 Everton vs Crystal Palace (Mola TV)

02:15 Wolves vs West Ham (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris