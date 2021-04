Hasil dan Klasemen Liga Italia Ahad 11 April: Inter Milan vs Cagliari 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Inter Milan vs Cagliari tersaji pada pekan ke-30 Liga Italia di Giuseppe Meazza, Milan, Ahad, 11 April 2021. Laga ini dimenangi Inter dengan skor 1-0.

Keunggulan Inter Milan dipastikan oleh gol Matteo Darmian menit ke-77. Ia menjebol gawang lawan, memanfaatkan umpan Achraf Hakimi.

Inter bisa unggul dengan skor besar bila kiper lawan, Guglielmo Vicario, tak melakukan serangkaian penyelamatan gemilang buatnya.

Kemenangan itu menjadi yang kesembilan yang diraih Inter Milan secara beruntun. Tim asuhan Antonio Conte pun kian dekat ke gelar juara pertamanya dalam 11 tahun terakhir.

Kini, Inter kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 74, unggul 11 poin dari AC Milan. Sedangkan Cagliari tetap di posisi ke-18 klasemen dengan nilai 22.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-30)

Sabtu, 10 April 2021

Spezia vs Crotone 3-2.

Parma vs AC Milan 1-3.

Ahad, 11 April 2021

Udinese vs Torino 0-1

Inter Milan vs Cagliari 1-0.

20:00 Verona vs Lazio (Bein Sport 2)

20:00 Juventus vs Genoa (Bein Sport 2)

20:00 Sampdoria vs Napoli (Bein Sport 2)

23:00 AS Roma vs Bologna (Bein Sport 2).

Senin, 12 April 2021

01:45 Fiorentina vs Atalanta (Bein Sport 2).

Selasa, 13 April 2021

01:45 Benevento vs Sassuolo (Bein Sport 2).

