Hasil NBA Selasa 13 April: New York Knicks Kalahkan LA Lakers 111-96

TEMPO.CO, Jakarta - Los Angeles Lakers (LA Lakers) yang tampil pincang tanpa pemain bintangnya takluk 96-111 saat menghadapi New York Knicks dalam lanjutan NBA di Madison Square Garden, New York, Selasa, 13 April 2021.

Julius Randle, mantan pemain Lakers, menjadi motor kemenangan New York Knicks. Ia mencetak 34 poin dan 10 rebound. Elfrid Payton menambahkan 20 poin dan pemain cadangan Derrick Rose menyumbang 14 untuk membantu Knicks mempertahankan kemenangannya.

Lakers yang tampil tanpa Anthony Davis dan LeBron James yang cedera gagal menjaga tampilan apik seperti saat Brooklyn Nets pada laga sebelumnya.

Dennis Schroder menyumbang 21 poin buat Lakers, yang dilengkapi 17 poin Markieff Morris. Kyle Kuzma memasukkan 14 poin, sedangkan Kentavious Caldwell-Pope mencetak 12.

Hasil ini, membuat rekor menang-kalah LA Lakers menjadi 33-21. Sedangkan catatan Knicks menjadi 28-27.

Hasil NBA selengkapnya:

Philadelphia 76ers vs Dallas Mavericks 113-95

New York vs LA Lakers 111-96

San Antonio vs Orlando Magic 120-97

Memphis vs Chicago Bulls 101-90

Brooklyn Nets vs Minnesota Timberwolves (ditunda).

Jadwal NBA Rabu WIB, 13 April:

Atlanta Hawks vs Toronto Raptors

Los Angeles Clippers vs Indiana Pacers

Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz

Boston Celtics vs Portland Trail Blazers

Miami Heat vs Phoenix Suns.

