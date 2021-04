Hasil NBA Rabu 13 April: Charlotte Hornets vs LA Lakers 93-101

TEMPO.CO, Jakarta - Los Angeles Lakers (LA Lakers) mengakhiri rangkaian laga tandang NBA mereka denngan kemenangan 101-93 di kandang Charlotte Hornets, Rabu pagi WIB. Mereka bangkit kembali dari kekalahan atas New York Knicks malam sebelumnya dan mengakhiri perjalanan mereka dengan catatan menang-kalah 4-3.

Lakers belum diperkuat LeBron James dan Anthony Davis yang cedera. Kyle Kuzma tampil menjadi motor dengan mencetak 24 poin. Alex Caruso memberikan kontribusi penting di menit terakhir, menyelesaikan dengan 13 poin dan enam assist dari bangku cadangan. Sedangkan Dennis Schroder menorehkan 19 poin.

Di kubu Hornets, Devonte' Graham menyumbangkan 19 poin. Caleb Martin mengumpulkan 17 poin, Jalen McDaniels menorehkan 16 poin, Miles Bridges menambah 13 poin, sedangkan Bismack Biyombo menyumbang 10 poin dan 12 rebound

LA Lakers memiliki 11 turnover dalam pertandingan itu, peningkatan yang signifikan setelah 24 giveaway dalam pertandingan melawan Knicks.

Kini, LA Lakers memiliki catatan menang-kalah 34-21. Sedangkan catata Charlotte Hornets adalah 27-26.

Hasil NBA Rabu:

Brooklyn Nets vs Minnesota 127-97

Atlanta Hawks vs Torotno 108-103

LA Clippers vs Indiana Pacers 126-115

LA Lakers vs Charlotte Hornets 101-93.

