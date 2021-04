Hasil Liga Europa: Man United, Arsenal, Roma, Villarreal Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Europa leg kedua babak perempat final tersaji Jumat dinihari WIB, 15 April 2021. Manchester United, Arsenal, AS Roma, dan Villarreal lolos ke babak semifinal.

Manchester United berhasil mengalahkan Granada 2-0 dalam laga di Old Trafford ini. Kemenangan MU dipastikan oleh gol Edinson Cavani pada menit keenam dan gol bunuh diri Jesus Vallejo (injury time). Hasil itu memastikan MU lolos ke semifinal dengan keunggulan agregat 4-0.

Pemain Manchester United Edinson Cavani in dan pemain Granada German dalam laga semifinal kedua Liga Europa, 16 April 2021. REUTERS/David Klein

Klub Liga Inggris lain, Arsenal, juga melaju setelah menang 4-0 di kandang klub Republik Cek, Slavia Praha. The Gunners meraih gol lewat Nicolas Pepe (18), penalti Alexandre Lacazette (21), Bukayo Saka (24), dan Alexandre Lacazette (77).

Arsenal lolos ke semifinal dengan keunggulan agregat 5-1.

Dalam laga lain AS Roma bermain 1-1 saat menjamu Ajax. Klub Liga Italia itu kebobolan oleh gol Brian Brobbey (49), lalu membalas lewat gol Edin Dzeko (72). Hasil itu memastikan Roma lolos ke babak empat besar dengan keunggulan agregat 3-2.

Sementara itu, klub asal Spanyol, Villarreal, berhasil mengalahkan Dinamo Zagreb 2-1. Mereka lolos ke semifinal dengan keunggulan agregat 3-1.

Hasil Liga Europa babak perempat final:

Villarreal vs Dinamo Zagreb 2-1

(Skor akhir 3-1, Villarreal lolos ke semifinak).

AS Roma vs Ajax 1-1

(Skor akhir 3-2, AS Roma lolos).

Slavia Praha vs Arsenal 0-4

(Skor 1-5, Arsenal lolos).

Manchester United vs Granada 2-0

(Skor akhir 4-0, Man United lolos).

Di babak semifinal Liga Europa, Villarreal akan menghadapi Arsenal, sedangkan Manchester United akan melawan AS Roma. Laga semifinal akan berlangsung 29 April dan 6 Mei 2021.

