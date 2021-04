Hasil FP3 Formula 1 Emilia Romagna: Verstappen Tercepat, Hamilton Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Red Bull Max Verstappen menemukan kembali kecepatannya setelah hasil buruk latihan pada Jumat dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan terakhir (FP3) Formula 1 Grand Prix Emilia Romagna, Imola, Italia, Sabtu.

Setelah melewatkan hampir sebagian besar FP2 karena kerusakan driveshaft, Max Verstappen menjadi pembalap pertama yang mencetak waktu di bawah satu menit 14 detik dan memuncaki sesi FP3, 0,456 detik lebih cepat dari mobil McLaren Lando Norris, demikian laman resmi Formula 1.

Lewis Hamilton harus puas membawa Mercedes ke P3, berjarak 0,5 detik dari laju Verstappen, ketika rekrutan baru tim Red Bull Sergio Perez tak kalah cepatnya dan mengklaim P4, menyusul hasil FP2 yang mengecewakan ketika ia bertubrukan dengan pembalap tim Alpine Esteban Ocon.

Ferrari meneruskan tren positif musim ini ketika Charles Leclerc menunjukkan optimisme bagi tim pabrikan Italia itu di P5 dan rekan satu timnya, Carlos Sainz di P7.

Juara GP Emilia Romagna tahun lalu, Pierre Gasly konsisten mengendarai mobil AlphaTauri di P6 setelah mencetak waktu terbaiknya dengan ban medium.

Rekan satu tim Hamilton, Valtteri Bottas yang mendominasi dua sesi latihan Jumat finis P8.

Upgrade yang dibawa tim Alpine akhir pekan ini cukup untuk mengirimkan Fernando Alonso dan Esteban Ocon ke P9 dan P10.

Sementara itu, juara dunia empat kali Sebastian Vettel masih kewalahan menemukan kecepatan dalam debutnya bareng Aston Martin. Sang pebalap Jerman finis P14, satu posisi di depan George Russell dari tim Williams dan Mick Schumacher dari tim Haas.

Rookie AlphaTauri Yuki Tsunoda dibuat kesal dengan masalah traffic yang menghalanginya di trek. Sang pebalap Jepang finis P11, di depan mobil Aston Martin Lance Stroll dan McLaren milik Daniel Ricciardo.

Sesi latihan sempat dihentikan sementara ketika Nicholas Latifi menabrak pagar pembatas dan meluncur ke gravel tikungan Villeneuve, kendati ia mampu menyintas dan membawa pulang mobilnya ke garasi tanpa bagian sayap depannya.

Hasil FP3 Formula 1 GP Emilia Romagna

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:14,958

2 Lando Norris McLaren F1 Team 1:15,414

3 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:15,515

4 Sergio Perez Red Bull Racing 1:15,551

5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:15,738

6 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:15,890

7 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:15,908

8 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:15,908

9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:16,186

10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:16,228

11 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:16,230

12 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:16,245

13 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:16,253

14 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:16,389

15 George Russell Williams Racing 1:16,427

16 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:16,448

17 Nicholas Latifi Williams Racing 1:16,537

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:16,612

19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1:16,803

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:17,398.

