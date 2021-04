Hasil Kualifikasi Formula 1: Hamilton Raih Pole, Verstappen Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim Mercedes Lewis Hamilton meraih pole position ke-99 dalam kariernya pada Formula 1 setelah menjadi yang tercepat dalam babak kualifikasi Grand Prix Emilia Romagna di Imola, Italia, Sabtu.

Lewis Hamilton mencetak waktu 1:14,411 untuk mengalahkan Sergio Perez dengan margin 0,035 detik dalam perebutan pole position di Q3.

Finis P2, Perez untuk pertama kalinya mengalahkan rekan satu timnya di Red Bull, Max Verstappen, yang menegaskan kecepatan mobil RB16B pada posisi start ketiga, 0,087 detik dari catatan pole sitter, demikian laman resmi Formula 1.

"Saya tidak menyangka bakal berada di depan kedua Red Bull, mereka sangat cepat akhir pekan ini," kata Hamilton pascakualifikasi.

"Mobil ini terasa sangat lebih baik, saya ingin berterima kasih kepada tim atas kerja keras mereka.

"Saya suka tantangan, dengan dua Red Bull ini tentunya akan membuat strategi lebih sulit.," kata pembalap asal Britania yang mengincar gelar juara dunia kedelapannya musim ini.

Sementara itu, Max Verstappen cukup diuntungkan dengan posisi startnya, dan bakal memanfaatkan slipstream untuk merangsek ke depan menuju tikungan pertama.

"Tak terlalu bagus di Q3, sedikit berantakan, bukan lap yang baik," kata Verstappen.

"P3 adalah posisi start yang baik, ada dua mobil di depan dengan ban yang berbeda, kami akan membuat balapan ini sulit bagi mereka."

Charles Leclerc meneruskan tren positif Ferrari setelah finis 0,329 detik dari pole untuk mengamankan P4 pada saat rekan satu timnya, Carlos Sainz, harus puas dengan P11.

Juara GP Emilia Romagna tahun lalu, Pierre Gasly, tampil cukup konsisten dengan membawa mobil AlphaTauri ke P5 di depan duet McLaren, Daniel Ricciardo dan Lando Norris yang membayangi di P6 dan P7.

Namun, kru tim AlphaTauri akan lembur malam ini setelah rookie Yuki Tsunoda mengalami kecelakaan pada sesi Q1 sehingga bagian belakang mobilnya mengalami kerusakan cukup parah.

Gagal mencatatkan waktu, sang pembalap Jepang bakal start dari posisi terakhir.

Sabtu bukan hari terbaik bagi Valtteri Bottas. Setelah tampil mendominasi dua sesi latihan Jumat, pembalap Finlandia itu tak bisa lebih cepat dari P8.

Pembalap tim Alpine Esteban Ocon bakal start dari P9 ketika rekan satu timnya, Fernando Alonso terlempar ke P15.

Lance Stroll melengkapi sepuluh besar posisi start terdepan untuk Aston Martin.

Sebastian Vettel belum mampu menembus peringkat sepuluh besar dalam debutnya bersama Aston Martin. Sang juara dunia empat kali bakal start dari P13, berada di antara dua pembalap Williams, George Russell dan Nicholas Latifi.

Setelah finis dengan poin ganda di balapan tahun lalu, Alfa Romeo kali ini bahkan tak mampu melewati Q1 ketika Kimi Raikkonen dan Antonio Giovinazzi terpuruk di P16 dan P17, di depan duet tim Haas, Mick Schumacher dan Nikita Mazepin.

Hasil kualifikasi Formula 1 GP Emilia Romagna:

1 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:14,411

2 Sergio Perez Red Bull Racing 1:14,446

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:14,498

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:14,740

5 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:14,790

6 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:14,826

7 Lando Norris McLaren F1 Team 1:14,875

8 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:14,898

9 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:15,210

10 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team No time set

11 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow

12 George Russell Williams Racing

13 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team

14 Nicholas Latifi Williams Racing

15 Fernando Alonso Alpine F1 Team

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

19 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team

20 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda.

