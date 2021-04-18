Minggu, 18 April 2021
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Jadwal MotoGP Portugal Ahad Malam Ini Live di Trans7, Simak Posisi Startnya

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Editor:

Nurdin Saleh

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  • Marc Marquez. (instagram/@marcmarquez93)

    Marc Marquez. (instagram/@marcmarquez93)

    TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP seri ketiga akan berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Ahad malam, 18 April 2021. Race Grand Prix Portugal akan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB dengan disiarkan langsung oleh Trans7.

    Fabio Quatararo, juara seri sebelumnya, akan start dari posisi terdepan. Dalam kualifikasi, pembalap Monster Yamaha itu mengungguli Alex Rins (Suzuki Ecstar) dan Johann Zarco (Pramac Ducati).

    Marc Marquez, pembalap Repso Honda yang baru kembali setelah absen 9 bulan karena cedera, akan memulai dari posisi keenam. Pembalap veteran Valentino Rossi (Petronas Yamaha) kembali kedodoran dan akan memulai dari urutan ke-17.

    Posisi start MotoGP Portugal:
    1. Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1)
    2. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR)
    3. Johann Zarco Pramac Ducati (GP21)
    4. Jack Miller Ducati Team (GP21)
    5. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1)
    6. Marc Marquez Repsol Honda (RC213V)
    7. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP)
    8. Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)
    9. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)
    10. Miguel Oliveira Red Bull KTM (RC16)
    11. Francesco Bagnaia Ducati Team (GP21)
    12. Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1)
    13. Alex Marquez LCR Honda (RC213V)
    14. Pol Espargaro Repsol Honda (RC213V)
    15. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)
    16. Enea Bastianini Avintia Ducati (GP19)
    17. Valentino Rossi Petronas Yamaha (YZR-M1)
    18. Danilo Petrucci KTM Tech3 (RC16)
    19. Iker Lecuona KTM Tech3 (RC16)
    20. Lorenzo Savadori Aprilia Gresini (RS-GP)
    21. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V).

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