Hasil dan Klasemen Liga Italia Ahad Malam 18 April: AC Milan vs Genoa 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan memastikan kemenangan kandang pertama di Liga Italia dalam rentang dua bulan. Mereka mengalahkan Genoa 2-1 dalam laga pekan ke-31 di San Siro, Ahad, 18 April 2021.

Tampil tanpa Zlatan Ibrahimovic, top skor yang terkena skorsing, AC Milan memimpin dengan cara yang spektakuler melalui gol Ante Rebic pada menit ke-13.

Sundulan Mattia Destro, mantan pemain Milan, pada menit ke-37 kemudian membuat kedudukan jadi 1-1. Rossoneri akhirnya memastikan keunggulan lewat gol bunuh diri Gianluca Scamacca pada menit ke-68.

Hasil ini jadi kemenangan ketiga Milan dalam lima laga terakhir. Pasukan Stefano Pioli itu tetap menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 66 dari 31 pertandingan, 8 angka di belakang Inter Milan yang melawan Napoli pada Senin dinihari. Genoa kini berada di urutan ke-14.

Liga Italia

(Pekan ke-31)

Hasil

Sampdoria vs Verona 3-1

Crotone vs Udinese 1-2

Sasuolo vs Fiorentina 3-1

Cagliari vs Parma 4-3

AC Milan vs Genoa 2-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 18 April 2021

20:00 Atalanta vs Juventus (Bein Sport 2)

20:00 Bologna vs Spezia (Bein Sport 2)

20:00 Lazio vs Benevento (Bein Connect)

23:00 Torino vs AS Roma (Bein Sport 2).

Senin, 19 April 2021

01.45 Napoli vs Inter Milan (Bein Connect)

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 30 42 74 2 AC Milan 31 23 66 3 Juventus 31 34 63 4 Atalanta 31 33 62 5 Napoli 30 31 59 6 Lazio 30 10 58 7 Roma 30 10 54 8 Sassuolo 31 3 46 9 Verona 31 1 41 10 Sampdoria 31 -4 39 11 Bologna 31 -6 37 12 Udinese 31 -7 36 13 Genoa 31 -13 32 14 Spezia 31 -16 32 15 Fiorentina 31 -13 30 16 Benevento 31 -27 30 17 Torino 29 -10 27 18 Cagliari 31 -19 25 19 Parma 31 -31 20 20 Crotone 31 -41 15

