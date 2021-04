Hasil dan Klasemen Liga Inggris Rabu Dinihari: Chelsea vs Brighton 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menjamu Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge, Rabu dinihari WIB.

The Blues kesulitan menembus ketatnya pertahanan Brighton, yang terancam degradasi. Skuad mahal Chelsea tak berdaya menghadapi ketatnya lini belakang lawan yang dikomando kapten Lewis Dunk.

Pelatih Chelsea Thomas Tuchel terlihat menyuarakan kekesalannya dengan keras dalam bahasa Jerman di pinggir lapangan.

Pemain pengganti Brighton Adam Lallana mendapat peluang gemilang pada menit ke-77 ketika mendapatkan bola setelah bek Chelsea Kurt Zouma melakukan kesalahan. Sayang tembakannya melebar pada menit ke-77. Tembakan Danny Welbeck juga hanya membentur tiang dua menit kemudian.

Bek Brighton Ben White dikeluarkan wasit karena mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-92.

Hasil ini menjadi kemunduran bagi Chelsea yang tengah berjuang lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka masih menduduki posisi keempat klasemen Liga Inggris, namun nilainya (55) disamai West Ham yang ada di bawahnya. The Blues juga hanya unggul dua poin dari Liverpool di posisi keenam.

Brighton menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 34.

Menjelang pertandingan ini, muncul kabar bahwa Cheslea telah membatalkan rencana mereka untuk bergabung dengan Liga Super Eropa, yang dibentuk untuk menyaingi Liga Champions.

Sebelum laga, di luar Stamford Bridge, ratusan penggemar Chelsea yang marah berdemonstrasi menentang rencana klub untuk bergabung dengan Liga Super. Protes berubah menjadi perayaan saat media melaporkan bahwa Chelsea telah memulai proses untuk mundur. Mereka terdengar bernyanyi, "Kami mendapatkan klub kami kembali."

Liga Inggris

(Pekan ke-32)

Sabtu, 17 April 2021

Everton vs Tottenham 2-2

Newcastle vs West Ham 3-2.

Ahad, 18 April 2021

Wolves vs Shefield United 1-0

Arsenal vs Fulham 1-1

Manchester United vs Burnley 3-1.

Selasa, 20 April 2021

02:00 Leeds United vs Liverpool 1-1.

Rabu, 21 April 2021

Chelsea vs Brighton 0-0.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 32 44 74 2 Man United 32 29 66 3 Leicester City 31 18 56 4 Chelsea 32 19 55 5 West Ham 32 11 55 6 Liverpool 32 16 53 7 Tottenham 32 17 50 8 Everton 31 3 49 9 Arsenal 32 8 46 10 Leeds United 32 0 46 11 Aston Villa 30 10 44 12 Wolves 32 -9 41 13 Crystal Palace 31 -19 38 14 Southampton 31 -17 36 15 Newcastle 32 -18 35 16 Brighton 32 -5 34 17 Burnley 32 -19 33 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 31 -31 24 20 Sheffield 32 -39 14

Baca Juga: Chelsea dan Manchester City Mundur dari Liga Super Eropa