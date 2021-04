Klasemen Liga Spanyol: Cadiz vs Real Madrid 0-3, Los Blancos Naik ke Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid berhasil naik ke puncak klasemen Liga Spanyol setelah meraih kemenangan 3-0 di kandang Cadiz, Kamis dinihari WIB.

Karim Benzema memborong dua gol buat Real Madrid. Gol pertamnya dicetak dari titik penalti pada menit ke-30. Sempat diselingi gol Alvaro Odriozola pada menit ke-33, Benzema menorehkan gol keduanya pada menit ke-40.

Hasil ini mengantar Rela Madrid naik ke puncak klasemen, meski untuk sementara. Mereka meraih 70 poin dari 32 laga, sama dengan Atletico Madrid yang baru akan melawan Huesca Jumat dinihari nanti.

Cadiz kini menghuni posisi ke-13 klasemen Liga Spanyol.

Selain laga Atletico vs Huesca, dinihari nanti juga akan tersaji pertandingan Barcelona vs Getafe.

Hasil Liga Spanyol

Levante vs Sevilla 0-1

Osasuna vs Valencia 3-1

Real Betis vs Athletic Bilbao 0-0

Deportivo Alaves vs Villarreal 2-1

Elche vs Real Valladolid 1-1

Cadiz vs Real Madrid 0-3.

Jadwal Jumat dinihari, 23 April 2021

00:00 Atletico Madrid vs Huesca (Bein Sport 1)

02:00 Granada vs Eibar (Bein Sport 1)

02:00 Sociedad vs Celta (Bein Sport 1)

03:00 Barcelona vs Getafe (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 32 32 70 2 Atl Madrid 31 37 70 3 Sevilla 32 22 67 4 Barcelona 30 43 65 5 Real Betis 32 -3 49 6 Villarreal 32 13 49 7 Sociedad 31 15 47 8 Osasuna 32 -7 40 9 Granada 30 -14 39 10 AthBilbao 31 6 38 11 Celta Vigo 31 -7 38 12 Levante 32 -7 38 13 Cadiz 32 -21 36 14 Valencia 32 -7 35 15 Getafe 31 -12 31 16 Alaves 32 -21 30 17 Valladolid 31 -14 28 18 SD Huesca 31 -15 27 19 Elche 32 -21 27 20 Eibar 31 -19 23

