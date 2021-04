Klasemen Liga Italia Pekan Ke-32: Juventus Menang, Inter Seri, AC Milan Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian Liga Italia pekan ke-32 berlangsung pada Kamis dinihari, 22 April 2021. Juventus meraih kemenangan, Inter Milan tertahan, sedangkan AC Milan mengalami kekalahan.

Juventus menang 3-1 saat menjamu Parma di Stadion Allianz. Mereka sempat kebobolan oleh gol penalti Gaston Brugman pada menit ke-25, namun berbalik unggul lewat gol Alex Sandro (43 dan 47) serta Matthijs De Ligt (68).

Juventus naik ke posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, menggusur Atalanta (64) yang baru bermain malam nanti. Sedangkan Parma mengemas 20 poin tertahan di posisi kedua dari bawah klasemen.

Dalam pertandingan lain, Inter Milan ditahan tuan rumah Spezia 1-1 di Stadion Alberto Picco. Mereka kebobolah oleh gol Diego Farias (12), lalu membalas lewat gol Ivan Perisic (39).

Inter tetap menduduki puncak dengan koleksi 76 poin, unggul 10 poin atas pesaing terdekatnya, AC Milan, yang kalah 1-2 saat menjamu Sassuolo. Adapun Spezia tak beranjak dari urutan ke-15.

AC Milan gagal menipiskan jarak dari inter setelah takluk 1-2 saat menjamu Sassuolo. Sempat unggul pada menit ke-30 lewat gol cantik Hakan Calhanoglu, Milan kemudian kebobolan lewat gol Raspadori (76 dan 83).

Hasil Liga Italia

AC Milan vs Sassuolo 1-2

Genoa vs Benevento 2-2

Spezia vs Inter Milan 1-1

Crotone vs Sampdoria 0-1

Bologna vs Torino 1-1

Juventus vs Parma 3-1

Udinese vs Cagliari 0-1.

Jadwal Kamis malam dan Jumat dinihari, 23 April:

23:30 AS Roma vs Atalanta (Bein Sport 2)

01:45 Napoli vs Lazio (Bein Sport 2).

Klasemen liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 32 42 76 2 AC Milan 32 22 66 3 Juventus 32 35 65 4 Atalanta 31 34 64 5 Napoli 31 31 60 6 Lazio 30 10 58 7 Roma 31 8 54 8 Sassuolo 32 4 49 9 Sampdoria 32 -3 42 10 Verona 32 0 41 11 Bologna 32 -4 38 12 Udinese 32 -8 36 13 Fiorentina 32 -12 33 14 Genoa 32 -13 33 15 Spezia 32 -18 33 16 Torino 31 -8 31 17 Benevento 32 -27 31 18 Cagliari 32 -18 28 19 Parma 32 -33 20 20 Crotone 32 -42 15

