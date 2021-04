Jadwal Tinju Dunia 2021: Ada Derek Chisora, Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya

TEMPO.CO, Jakarta - Derek Chisora dan Joseph Parker akan menjadi tajuk utama pada jadwal tinju dunia akhir pekan depan. Keduanya sedang bersiap untuk pertarungan di Manchester pada Sabtu, 1 Mei 2021 pukul 22.30 waktu setempat atau Ahad dinihari WIB.

Keduanya hampir melakoni partai tinju pada 2019. Namun, Parker terpaksa mundur karena cedera. Kini, petinju asal Selandia Baru itu sudah fit kembali dan telah memenangi empat laga terakhirnya. Sedangkan Chisora, baru kalah dari Oleksandr Usyk, Oktober lalu.

Pertandingan kelas berat akan berlangsung 12 ronde di Manchester Arena. Promotor tinju Eddie Hearn mengatakan jadwal tinju Chisora vs Parker adalah kartu terbaik untuk mengawali pertarungan musim panas. “Setiap pertarungan pada Sabtu malam bisa menjadi pertarungan utama. Namun, ini adalah kartu yang sangat bagus," kata dia.

Selain Derek Chisora vs Joseph Parker, jadwal tinju dunia akan tersaji pada tahun 2021. Berikut jadwal lengkap tinju tahun ini yang diringkas dari Talksport.

24 April

Venue TBC, Inggris

Denzel Bentley vs Felix Cash (Gelar Middleweight British & Commonwealth)

Callum Johnson vs Emil Markic (Kelas Berat Ringan)

Kissimmee, Florida, Amerika Serikat

Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz (Gelar Kelas Bulu WBO)

Edgar Berlanga vs Desmond Nicholson (Kelas Menengah Super)

30 April

Venue TBC, Inggris

Moruti Mthalane vs Sunny Edwards (Gelar Kelas Terbang IBF)

Michael Conlan vs Ionut Baluta (Kelas Bantam Super)

1 Mei

Venue TBC, Inggris

Derek Chisora vs Joseph Parker (Kelas Berat)

Katie Taylor vs Natasha Jones (Gelar Ringan WBA, WBC, IBF & WBO)

Dmitry Bivol vs Craig Richards (Gelar Kelas Berat Ringan WBA)

Chris Eubank Jr vs Marcus Morrison (Kelas Menengah)

Dignity Health Park, California, Amerika Serikat

Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola (Kelas Berat)

8 Mei

Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders (Gelar Super-Kelas Menengah WBA, WBC & WBO)

Yekaterinburg, Rusia

Magomed Kurbanov vs Liam Smith (Kelas Welter Super)

22 Mei

Venue TBC, Las Vegas, Amerika Serikat

Jose Ramirez vs Josh Taylor (Gelar Super-Ringan WBA, WBC, IBF & WBO)

29 Mei

Mandalay Bay, Las Vegas, Amerika Serikat

Devin Haney vs Jorge Linares (Gelar Kelas Ringan WBC)

3 Juli

Venue TBC

Oscar De La Hoya vs N/A (Konfirmasi calon lawan)

9 Juli

Venue TBC, Amerika Serikat

Ryan Garcia vs Javier Fortuna (Gelar Kelas Ringan 'Interim' WBC)

