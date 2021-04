Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu Malam 24 April: Liverpool vs Newcastle 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liverpool vs Newcastle United tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-33 pada Sabtu malam, 24 April 2021. Laga ini berakhir dengan skor 1-1.

Liverpool unggul cepat lewat gol Mohamed Salah pada menit keempat. Pemain Mesir ini memanfaatkan bola lepas dari Ciaran Lark untuk membobol gawang Martin Dubravka.

Keunggulan itu sirna pada saat injury time. Newcastle meraih gol lewat Joseph Willock. Tiga menit sebelum itu, gol Newcastle lewat Callum Wilson dianulir wasit, dengan bantuan VAR, karena pelanggaran.

Hasil seri ini menjadi yang kedua secara beruntun yang diraih Liverpool, yang sebelumnya juga ditahan Leeds United 1-1. The Reds kini menempati posisi keenam dengan nilai 54.

Tim asuhan Jurgen Klopp itu tertinggal satu poin dari Chelsea yang ada di posisi keempat. Chelsea baru akan melawan West Ham United malam ini.

Newcastle United gagal menjaga tren positifnya yang terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi ke-15 dengan nilai 36.

Liga Inggris

(Pekan ke-33)

Sabtu 24 April 2021

Arsenal vs Everton 0-1

Liverpool vs Newcastle United 1-0.

23:30 West Ham vs Chelsea (Mola TV).

Ahad, 25 April 2021

02:00 Sheffield Utd vs Brighton (Net TV)

18:00 Wolves vs Burnley (Mola TV)

20:00 Leeds United vs Manchester United (Mola TV).

Senin, 26 April 2021

01:00 Aston Villa vs West Brom (Net TV).

Selasa, 27 April 2021

02:00 Leicester vs Crystal Palace (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 33 45 77 2 Man United 32 29 66 3 Leicester City 32 21 59 4 Chelsea 32 19 55 5 West Ham 32 11 55 6 Liverpool 33 16 54 7 Tottenham 33 18 53 8 Everton 32 4 52 9 Arsenal 33 7 46 10 Leeds United 32 0 46 11 Aston Villa 31 9 44 12 Wolves 32 -9 41 13 Crystal Palace 31 -19 38 14 Southampton 32 -18 36 15 Newcastle 33 -18 36 16 Brighton 32 -5 34 17 Burnley 32 -19 33 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 32 -34 24 20 Sheffield 32 -39 14

Baca Juga: Pendiri Spotify Berminat Beli Arsenal