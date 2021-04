Hasil UFC 261: Menang TKO vs Andrade, Valetina Shevchenko Tetap Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Valentina Shevchenko berhasil mempertahankan gelar kelas terbang UFC untuk kelima kalinya. Petarung putri Kyrgistan-Peru itu menang TKO atas Jessica Andrade dalam duel UFC 261 di Jacksonville, Florida, Ahad, 25 April 2021.

Dalam pertarungan yang dihadiri 15 ribu penonton, Valentina Shevchenko, 33 tahun, tampil dominan sejak ronde awal. Ia menjatuhkan lawannya di ronde pertama, namun cekikannya (rear-naked choke) gagal membuat lawan takluk.

Ia melanjutka dominasinya pada ronde kedua. Ia menjatuhkan lawan dan menaklukkan lawan dengan kombinasi pukulan dan sikutnya. Ia kemudian dinyatakan menang TKO.

