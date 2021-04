Hasil UFC 261: Tetap Juara, Kamaru Usman Pukul KO Jorge Masvidal di Ronde 2

TEMPO.CO, Jakarta - Kamaru Usman berhasil mempertahankan gelar juara kelas welter dalam duel UFC 261 di Jacksonville, Florida, Ahad, 25 April 2021. Petarung Nigeria-Amerika ini mengalahkan penantangnya, Jorge Masvidal, dengan kemenangan KO pada ronde kedua.

Ini merupakan duel ulangan bagi kedua petarung. Pada 12 Juli 2020, Kamaru Usman menang angka dari lawannya itu dalam duel di Abu Dhabi.

Ronde pertama berlangsung ketat. Masvidal, yang jadi favorit penonton yang sudah diizinkan hadir di arena, unggul tipis dari lawannya itu. Tapi petarung Amerika berusia 36 tahun itu gagal mempertahankan performanya pada ronde kedua.

Ketika keduanya berhadapan di tengah oktagon, Kamaru Usman mendapat kesempatan emas. Ia mendaratkan pukulan kanannya dengan telak ke wajah Masvidal membuat lawannya terjatuh. Susulan rentetan pukulan dari Sang Juara membuat wasit menghentikan duel dan memutuskan hasil KO.

