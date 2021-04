Jadwal Tinju Pekan Ini: Eubank Jr vs Morrison dan 2 Partai Utama Kelas Berat

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia pekan ini akan diisi pertandingan antara Chris Eubank Jr dan Marcus Morrison pada Sabtu 1 Mei 2021. Duel kelas menengah itu akan menjadi undercard dari partai utama kelas berat antara Derek Chisora dan Joseph Parker.

Eubank Jr kembali naik ring untuk pertama kalinya sejak Desember 2019. Ia akan menghadapi calon lawannya Marcus Morrison di Manchester Arena, Manchester untuk partai 12 ronde.

Menjelang pertandingan, Eubank Jr bercerita tentang bagaimana pelatih barunya, Roy Jones Jr, mengubah gaya bertarungnya. "Mental adalah bagian terbesar. Secara fisik, saya berusia 31 tahun, saya tidak akan menjadi petarung yang berbeda," ujar dia dikutip dari The Sun, Senin, 26 April 2021.

"Ada hal-hal yang telah dia ubah dan membuat saya fokus, tetapi perubahan utamanya adalah bagaimana saya secara mental mendekati pertarungan ini. Taktik dan proses berpikir yang saya miliki sekarang berbeda. Ini bukan tentang bertarung lagi setiap saat. Ini tentang menjadi petinju yang lebih pintar," kata Eubank.

Ia menganggap pertarungan melawan Morrison sebagai usahanya naik ke kelas menengah super. Chris Eubank Jr mengetahui bahwa ia akan menghadapi petinju yang berukuran tubuh lebih besar. "Di kelas menengah tidak ada yang akan menggertak saya, tidak ada yang lebih besar dari saya, jadi saya bisa fokus pada seni bertinju daripada aspek fisik bertarung."

Berikut jadwal lengkap tinju dunia akhir pekan ini.

Sabtu 1 Mei 2021

Partai utama di Manchester Arena, Manchester

Derek Chisora vs Joseph Parker (kelas berat)

Undercard

Katie Taylor vs Natasha Jonas (gelar ringan WBC, WBA, IBF, WBO)

Dmitry Bivol vs Craig Richards (gelar kelas berat ringan WBA)

Chris Eubank Jr vs Marcus Morrison (kelas menengah)

James Tennyson vs Jovanni Straffon (gelar ringan IBO)

Partai utama di Dignity Health Sports Park, Carson, California

Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola (pertarungan kelas berat)

THE SUN | BOXING SCENE

