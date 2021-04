Tinju: Mike Tyson dan Lennox Lewis Dikabarkan Bertarung Lagi September Nanti

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda tinju kelas berat Mike Tyson dan Lennox Lewis bersiap untuk bertanding ulang pada September mendatang. Pertarungan itu akan menjadi pertemuan kedua setelah kekalahan Iron Mike 19 tahun lalu.

Tyson membuat pengumuman blockbuster bahwa pasangan itu akan kembali ke atas ring tinju yang sama. Petinju Amerika berusia 54 tahun itu sedang mencari lawan untuk pertandingan eksibisi keduanya setelah hasil imbang dengan Roy Jones Jr pada November lalu.

Sebenarnya, Tyson telah menyiapkan pertarungan ketiga dengan pesaing terberatnya, Evander Holyfield, di Miami pada Mei ini. Namun, pertarungan itu gagal karena kesepakatan nilai kontrak tak tercapai.

Tyson pun telah mengkonfirmasi dia akan menghadapi Lewis, 55 tahun, pada September nanti. Dikutip dari The Sun, Kamis, 29 April 2021, kepada TMZ, petinju berjuluk The Baddest Man on the Planet itu berkata, "Saya akan melawan Lennox Lewis. September."

Baca juga : Tinju: Batal Lawan Mike Tyson, Evander Holyfield Bakal Duel vs Kevin McBride

Lewis adalah sosok yang mampu memukul KO Mike Tyson pada masa awal kariernya. Pada 2002, Lewis memukul KO setelah Iron Mike mengancam untuk "memakan" anak-anaknya. Kedua petinju kelas berat itu memang dianggap sebagai yang terbaik di dunia tinju, tetapi keduanya tetap memiliki rekor yang cacat.

Mike Tyson menderita enam kekalahan dalam rekor 56 pertarungannya. Sedangkan Lennox Lewis mengalami dua kekalahan dari 44 pertarungannya. Lewis punya catatan hasil imbang saat melawan Holyfield pada tahun 1999.

Menarik untuk menantikan pertarungan tinju kedua antara rival abadi Mike Tyson dan Lennox Lewis. Perbedaan jangkauan tinju keduanya memang menguntungkan Lewis, tetapi Tyson kemungkinan besar dalam kondisi yang lebih baik setelah berbagi sesi latihan dan sparring yang intens di akun media sosialnya selama setahun terakhir.

Baca juga : Tinju Dunia: Lennox Lewis Buka Peluang Lawan Mike Tyson Lagi, Ini Syaratnya