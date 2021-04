Villarreal vs Arsenal, Unai Emery Ungkap Hubungan Baik dengan Mikel Arteta

Arsenal memecat manager Unai Emery sehari setelah Arsenal kalah 1-2 dari Eintracht Frankfurt di Liga Europa. Kekalahan ini memperpanjang rentetan hasil tanpa kemenangan The Gunners menjadi tujuh pertandingan. Action Images via Reuters/Paul Childs

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Villarreal Unai Emery berharap mantan klubnya, Arsenal, lebih sabar terhadap kinerja manajer Mikel Arteta saat ini. Ia membela kinerja Arteta menjelang pertandingan leg pertama semifinal Liga Europa, Jumat dinihari. Pertandingan ini adalah kali pertama Emery menghadapi klub yang telah memecatnya pada November 2019.

Emery dipecat kurang dari satu setengah musim kontraknya. Ia menggantikan posisi Arsene Wenger yang telah memimpin Arsenal yang selama 21 tahun. Pengalaman akan performa buruk di Liga Inggris membuatnya menyarankan Arsenal untuk lebih bersabar mempercayai Arteta.

Mikel Arteta mengantarkan The Gunners ke Piala FA musim lalu, tetapi mereka menduduki posisi ke-10 klasemen Liga Primer Inggris kali ini. Menjuarai Liga Europa sepertinya menjadi satu-satunya peluang Arsenal agar lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

"Ini proses yang membutuhkan sedikit waktu untuk mewujudkan rencana permainan. Saya yakin kita mesti memberi kesempatan manajer bekerja, kita mesti sabar. Di Arsenal kita mesti bersabar dan mereka perlu mempercayai Arteta," kata Emery dalam konferensi pers seperti dikutip Reuters, Kamis, 29 April 2021.

"Ini soal kesabaran, kepercayaan diri. Saya kira ini pernikahan sempurna. Arteta adalah manajer yang hebat dan Anda bisa menyaksikan identitas yang jelas dari rencana permainan mereka dalam cara mereka bermain." Emery juga memastikan telah memberi tahu Arteta soal seperti apa kehidupan di Arsenal. Dia malah sudah menawarkan rumah kosongnya kepada Arteta.

Dia juga menegaskan telah melupakan masa-masa mengecewakannya bersama Arsenal dan termotivasi untuk mengantarkan Villarreal mencapai final Eropa pertamanya setelah empat kali mencapai semifinal. "Kami punya banyak harapan musim ini dan harapan itu masih utuh di Eropa. Sekarang kami punya peluang yang membuat kami sangat bersemangat, yakni tantangan menyelesaikan rintangan terakhir bersama Villarreal, melawan tim besar seperti Arsenal."

