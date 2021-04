Tinju Dunia: Rematch Mike Tyson vs Lennox Lewis, Begini Jejak Persaingannya

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Tyson akan melawan Lennox Lewis pada pertandingan tinju bulan September mendatang. Iron Mike telah mengonfirmasi jadwal tinju dua legenda kelas berat itu.

Tyson, 54 tahun, telah mencari pertarungan lain setelah hasil imbang pada laga comeback November lalu saat melawan Roy Jones Jr. Awalnya, ia berencana untuk melakukan pertarungan trilogi melawan Evander Holyfield di Miami pada Mei 2021, tetapi kesepakatan nilai kontrak keduanya tak kunjung tercapai.

Tyson telah mengkonfirmasi akan menghadapi Lewis, 55 tahun, pada September, setelah kalah kekalahan di awal karirnya. Dikutip dari The Sun, Kamis, 29 April 2021, kepada TMZ, petinju berjuluk The Baddest Man on the Planet itu mengatakan, "Saya akan melawan Lennox Lewis. September."

Lewis terkenal setelah kemenangan KO atas Mike Tyson pada tahun 2002. Menjelang pertarungan itu, Tyson sesumbar dengan mengatakan, "Aku yang terbaik. Aku yang paling brutal dan kejam, dan juara paling kejam yang pernah ada. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Lennox adalah penakluk? Tidak, aku yang terbaik."

Mike Tyson dan Lennox Lewis saat menghadiri pemakaman Muhammad Ali tahun 2016 di Louisville, Kentucky. (si.com)

Menurut Mike Tyson, "Tidak pernah ada petinju yang sekejam itu. Tidak ada orang sepertiku. Tidak ada orang yang bisa menandingiku." Sudah sesumbar, Tyson malah kalah KO saat pertarungan tinju di Memphis, Amerika Serika, memasuki ronde kedelapan.

Di sisi lain, awal tahun ini, Lewis mengungkapkan ketertarikan untuk menghadapi Tyson lagi setelah menyaksikan comebacknya ke atas ring. "Jika publik menginginkannya maka kami mungkin akan berbicara. Saya memiliki motivasi yang mendorong saya berada di atas ring sekarang, tapi saya tidak tahu apakah orang-orang akan senang melihat pertarungan itu," ujar Lewis.

Ia pensiun setelah mengalahkan Vitali Klitschko pada 2003 tetapi baru-baru ini mengakui bahwa dia bisa melakukan comeback yang sensasional. Sebelumnya, Lewis juga dikaitkan dengan pertarungan comeback melawan rival kelas berat Riddick Bowe.

Namun, harus diakui, pertarungan pertama Lennox Lewis dan Mike Tyson adalah salah satu pertandingan kelas berat terbesar dalam sejarah tinju dunia. Berikut rekor tinju keduanya.