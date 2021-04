Hasil FP1 Formula 1 Portugal: Bottas Tercepat, Hamilton Kelima

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim Mercedes, Valtteri Bottas, ditempel ketat duet tim Red Bull, Max Verstappen dan Sergio Perez, dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) Formula 1 Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat.

Valtteri Bottas dan Max Verstappen bergantian memuncaki catatan waktu sesi pagi, namun sang pembalap Finlandia pada akhirnya menjadi yang tercepat pada saat-saat akhir FP1.

Dengan ban soft dan 20 menit tersisa, Bottas memperbaiki catatan waktunya sekaligus menjadi yang tercepat dengan 1:19,648.

Sedangkan Verstappen, yang membawa mobil RB16B yang mendapat upgrade, mendapati flat spot pada bannya menjelang akhir sesi sehingga mobilnya "mustahil dikendarai" karena getaran ban.

Meski demikian, pembalap Belanda itu finis 0,025 detik dari catatan waktu Bottas, demikian laman resmi Formula 1.

Rekan satu tim Verstappen, Sergio Perez finis peringkat tiga dengan margin 0,198 detik dari pemuncak sesi.

Sementara itu, Lewis Hamilton, menempati posisi kelima dengan jarak 0,319 detik, dikalahkan oleh pembalap Ferrari Charles Leclerc yang mengklaim P4.

Pierre Gasly membawa AlphaTauri ke P6 dan secara mengejutkan George Russell finis P7 untuk tim Williams, mengalahkan pembalap Ferrari lainnya, Carlos Sainz.

Lando Norris dari tim McLaren dan Esteban Ocon dari tim Alpine melengkapi peringkat sepuluh besar hari itu.

Runner-up Formula 2 musim lalu, Callum Ilott, menggantikan Antonio Giovinazzi di FP1 untuk tim Alfa Romeo dan finis P17 dalam debutnya hari itu.

Hasil FP1 Formula 1 Portugal

1 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,648

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19,673

3 Sergio Perez Red Bull Racing 1:19,846

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:19,884

5 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,967

6 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,444

7 George Russell Williams Racing 1:20,529

8 Lando Norris McLaren F1 Team 1:20,635

9 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,680

10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:20,800

11 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:20,894

12 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:20,995

13 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:21,090

14 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:21,303

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1:21,381

16 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:21,405

17 Callum Ilott Alfa Romeo Racing Orlen 1:21,806

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:21,939

19 Nicholas Latifi Williams Racing 1:22,293

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:22,224.

