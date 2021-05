Marc Marquez Alami Kecelakaan Hebat di FP3 MotoGP Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat pada akhir Latihan Bebas 3 (FP3) MotoGP Spanyol di Sikruit Jerez, Sabtu, 1 Mei 2021. Namun, ia tak mengalami luka serius.

Marc Marquez kembali tampil di sirkuit tempatnya mengalami kecelakaan yang membuat tangannya cedera pada awal musim lalu. Cedera itu membuatnya absen selama sembilan bulan.

Ia tampil di Jerez untuk menjalani seri kedua setelah kembali dari cedera. Pembalap Repsol Honda itu tak mengalami kendala dalam dua latihan bebas Jumat, tapi mengalami kecelakaan pada latihan bebas ketiga hari ini.

Pembalap Spanyol itu kehilangan kendali bagian depan motor Repsol Honda-nya pada kecepatan 180 km/jam saat memasuki Belokan 7. Motornya meluncur melintasi kerikil.

WATCH: @marcmarquez93 escapes injury in horror FP3 crash!

See what happened to the Spaniard at Turn 7! #SpanishGP | https://t.co/I6axQSHQL0