Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol: Quartararo Pole, Marquez Ke-14, Rossi Ke-17

TEMPO.CO, Jakarta - Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol sudah berlangsung di Sirkuit Jeres, Sabtu, 1 Mei 2021. Fabio Quartararo, dari Tim Monster Yamaha, berhasil merebut posisi start terdepan (pole position).
Fabio Quartararo, yang kini memuncaki klasemen pembalap umum, tampil tercepat dalam sesi kualifikasi itu. Pembalap Prancis itu mengungguli Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).
Posisi ketiga ditempati Jack Miller (Ducati), diikuti Francesco Bagnaia (Ducati), dan Takaaki Nakagami (Honda).
Marc Marquez, yang sempat mengalami kecelakaan pada latihan bebas ketiga, gagal lolos ke kualifikasi kedua. Pembalap Repsol Honda itu akan start dari posisi ke-14.
Valentino Rossi masih terus tampil kedodoran sejak latihan bebas pertama. Pembalap Petronas Yamaha itu akan start dari posisi ke-17.
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol:
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|2
|Franco Morbidelli
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|3
|Jack Miller
|Ducati Team (GP21)
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team (GP21)
|5
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|6
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP21)
|7
|Maverick Viñales
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|8
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|9
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|10
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|11
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|12
|Stefan Bradl
|HRC (RC213V)
|13
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
|14
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|15
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati (GP19)
|16
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|17
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|18
|Luca Marini
|VR46 Avintia Ducati (GP19)
|19
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3 (RC16)
|20
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|21
|Iker Lecuona
|KTM Tech3 (RC16)
|22
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|23
|Tito Rabat
|Pramac Ducati (GP21)
Baca Juga: Marc Marquez Alami Kecelakaan di FP3
MotoGP Spanyol