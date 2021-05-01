Sabtu, 1 Mei 2021
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Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol: Quartararo Pole, Marquez Ke-14, Rossi Ke-17

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Editor:

Nurdin Saleh

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  • Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

    Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

    TEMPO.CO, Jakarta - Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol sudah berlangsung di Sirkuit Jeres, Sabtu, 1 Mei 2021. Fabio Quartararo, dari Tim Monster Yamaha, berhasil merebut posisi start terdepan (pole position).

    Fabio Quartararo, yang kini memuncaki klasemen pembalap umum, tampil tercepat dalam sesi kualifikasi itu. Pembalap Prancis itu mengungguli Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).

    Posisi ketiga ditempati Jack Miller (Ducati), diikuti Francesco Bagnaia (Ducati), dan Takaaki Nakagami (Honda).

    Marc Marquez, yang sempat mengalami kecelakaan pada latihan bebas ketiga, gagal lolos ke kualifikasi kedua. Pembalap Repsol Honda itu akan start dari posisi ke-14.

    Valentino Rossi masih terus tampil kedodoran sejak latihan bebas pertama. Pembalap Petronas Yamaha itu akan start dari posisi ke-17.

    Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol:

    No PembalapTim
    1Fabio QuartararoMonster Yamaha (YZR-M1)
    2Franco MorbidelliPetronas Yamaha (YZR-M1)
    3Jack MillerDucati Team (GP21)
    4Francesco BagnaiaDucati Team (GP21)
    5Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)
    6Johann ZarcoPramac Ducati (GP21)
    7Maverick ViñalesMonster Yamaha (YZR-M1)
    8Aleix EspargaroAprilia Gresini (RS-GP)
    9Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    10Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    11Brad BinderRed Bull KTM (RC16)
    12Stefan BradlHRC (RC213V)
    13Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)
    14Marc MarquezRepsol Honda (RC213V)
    15Enea BastianiniAvintia Ducati (GP19)
    16Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)
    17Valentino RossiPetronas Yamaha (YZR-M1)
    18Luca MariniVR46 Avintia Ducati (GP19)
    19Danilo PetrucciKTM Tech3 (RC16)
    20Alex MarquezLCR Honda (RC213V)
    21Iker LecuonaKTM Tech3 (RC16)
    22Lorenzo SavadoriAprilia Gresini (RS-GP)
    23Tito RabatPramac Ducati (GP21)

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    MotoGP Spanyol


  • MotoGP
  • MotoGP Spanyol
  • Marc Marquez
  • Fabio Quartararo
  • Franco Morbidelli
  • Valentino Rossi

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