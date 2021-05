Hasil Balapan MotoGP Spanyol: Jack Miller Juara, Marquez Posisi 9, Rossi Ke-17

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Spanyol berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, Ahad, 2 Mei 2021. Berikut sejumlah fakta yang muncul dari balapan ini:

Pembalap Peraih Podium

Jack Miller (Ducati Team) berhasil menjuarai balapan ini. Pembalap asal Australia itu finis terdepan sekaligus merebut podium pertamanya musim ini.

His first in dry conditions, and first in @ducaticorse red! #SpanishGP pic.twitter.com/TJFMMaAAQ7

Second career victory for @jackmilleraus !!!



Posisi kedua direbut Francesco Bagnaia (Ducati Team). Pembalap Italia itu merebut podium ketiganya di musim ini. Ia merebut posisi puncak klasemen pembalap dari Fabio Quartararo.

Peringkat ketiga dalam lomba ini menjadi milik Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Pembalap Italia itu terus mengalami peningkatan performa setelah di seri sebelumnya finis keempat.

Torehan Fabio Quartararo

Fabio Quartararo, yang sebelum lomba ini memuncaki klasemen, mengalami masalah di tengah lomba. Pembalap Monster Energy Yamaha ini start dari posis terdepan (pole) tapi melorot ke posisi keempat pada lap pertama.

Pada lap ketiga pembalap Prancis itu sudah memimpin. Namun, ia kembali disalip Jack Miller (Ducati Team) pada lap ke-14. Pada lap ke-18, posisinya melorot ke urutan keenam lalu terus melorot ke posisi ke-10. Ia akhirnya finis di posisi 13.

Kiprah Marc Marquez

Marc Marquez, yang menjalani balapan keduanya setelah absen sembilan bulan karena cedera, finis di posisi kesembilan. Pembalap Repsol Honda ini, yang finis ketujuh di seri sebelumnya, sempat dua kali mengalami kecelakaan menjelang lomba, pada FP3 dan saat pemanasan.

Torehan Valentino Rossi

Valentino Rossi, yang start dari posisi ke-17, finis dengan posisi sama. Ia belum mengalami kemajuan berarti bersama tim barunya, Petronas Yamaha. Ia finis di posisi 12 dan 16 pada sua seri awal, lalu gagal finis pada MotoGP Portugal.

Pembalap yang Berjatuhan

Banyak pembalap terjatuh dalam lomba ini. Alex Marquez (LCR Honda ) dan Brad Binder (Red Bull KTM)terjatuh di lap pertama. Alex Rins (Suzuki Ecstar) crash di lap kedua.

Second crash in two races for @Rins42!

The Spaniard tumbles while battling with his team-mate! #SpanishGP pic.twitter.com/JSfGYZNwtX