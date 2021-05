Liga Italia: Sampdoria vs AS Roma 2-0, Tren Buruk Tim Serigala Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Sampdoria vs AS Roma tersaji pada pekan ke-34 Liga Italia di di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Senin dinihari WIB. Sampdoria memperburuk tren negatif AS Roma dengan kemenangan 2-0.

AS Roma yang bermain relatif di bawah tekanan sepanjang laga, gagal membalas gol-gol Adrien Silva dan Jakub Jankto yang bersarang ke gawang mereka.

Meskipun menang, Sampdoria tak beranjak dari urutan kesembilan klasemen dengan koleksi 45 poin. Sedangkan Roma (55 poin) yang sudah empat pertandingan terakhir tak merasakan kemenangan, tertahan di peringkat ketujuh dan musim ini dipastikan paling optimal hanya finis di posisi keenam.

Roma sebetulnya mengawali pertandingan dengan agresif, tetapi percobaan-percobaan dari Borja Mayoral, Marash Kumbulla, dan Henrikh Mkhitaryan tak satu pun menemui sasaran.

Lantas kiper kedua tim mulai disibukkan melakukan penyelamatan. Daniel Fuzato atas sepakan kaki kiri penyerang gaek Sampdoria Manolo Gabbiadini dan Emil Audero atas sundulan Chris Smalling dalam situasi sepak pojok.

Tepat di pengujung waktu normal babak pertama, tuan rumah mampu membuka keunggulan, saat umpan Morten Thorsby bisa diselesaikan dengan baik oleh Silva demi menaklukkan Fuzato dan membawa Sampdoria memimpin 1-0 atas Roma.

Roma memasuki babak kedua dengan kegagalan demi kegagalan membangun serangan berarti, hingga akhirnya Sampdoria yang mampu menggandakan keunggulannya pada menit ke-65 ketika Jankto mengkonversi umpan terobosan Valerio Verre dengan akurat.

Tim tamu sebetulnya beroleh peluang emas untuk memantik momentum kebangkitan, setelah dihadiahi tendangan penalti oleh wasit Juan Luca Sacchi pada menit ke-71, tetapi eksekusi Edin Dzeko bisa dimentahkan Audero.

Momen itu seolah meruntuhkan mental para pemain Roma yang semakin kesulitan menciptakan peluang berarti hingga sisa waktu pertandingan berlalu dan Sampdoria keluar sebagai pemenang di akhir laga.

Hasil di laga Sampdoria vs AS Roma ini menjadi modal buruk bagi tim tamu. Mereka akan melakoni misi mustahil membalikkan agregat 2-6 saat menjamu Manchester United di Olimpiaco dalam leg kedua semifinal Liga Europa pada Kamis (6 Mei), lalu menghadapi Crotone tiga hari kemudian.

Sedangkan Sampdoria pada Sabtu (8 Mei) akan menghadapi Inter Milan yang baru saja meraih gelar scudetto Liga Italia musim ini.

