Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-35: Lawan Chelsea, Manchester City Bisa Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-35 yang akan berlangsung akhir minggu ini. Manchester City bisa memastikan gelar juara.

Manchester City saat ini memuncaki klasemen denga nilai 80 dari 34 laga. Mereka unggul 13 poin dari Manchester United yang baru bermain 33 kali karena jadwalnya melawan Liverpool pekan lalu tertunda karena demo suporter.

Man City akan melawan Chelsea pada Sabtu malam. Ini sekaligus akan menjadi laga seri pertama antara kedua tim, yang juga akan bertemu di final Liga Champions akhir bulan ini. Sedangkan Manchester United akan menghadapi Aston Villa pada Ahad malam.

Tigaa skenario akan mengantar The Citizens juara. Mereka akan memastikan diri jadi kampiun bila bisa menang atas Chelsea, apapun hasil yang diraih MU.

Mereka juga bisa juara bila hanya bermain seri dan dalam laga lain MU juga bermain seri atau kalah. Bahkan Kekalahan juga akan tetap membuat City juara bila MU juga kalah.

Usaha Manchester City untuk mengalahkan Chelsea, yang berada di posisi keempat klasemen, tak akan mudah. The Blues terus tampil apik bersama Thomas Tuchel. Mereka juga kalah 1-0 di ajang Piala FA April lalu, meski menang 3-1 dalam pertemuan pertama Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, MU juga akan akan mudah mengalahkan Aston Villa yang kini menempati urutan ke-10 klasemen. Dalam dua laga terakhir, kedua tim mampu saling mengalahkan.

Jadwal pekan ini juga akan menyajikan laga Leicester City vs Newcastle, Leeds United vs Tottenham Hotspur, Liverpool vs Southampton, dan Arsenal vs West Brom.

