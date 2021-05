Hasil Kualifikasi Formula 1 Spanyol: Ungguli Verstappen, Hamilton Rebut Pole

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim Mercedes Lewis Hamilton meraih pole position ke-100 dalam kariernya setelah tampil tercepat di babak kualifikasi Formula 1 Spanyol di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Sabtu.

Dengan catatan waktu 1:16,741, Lewis Hamilton mengalahkan Max Verstappen dari tim Red Bull dengan margin 0,036 detik untuk merebut pole position keenamnya di Catalunya, demikian laman resmi Formula 1.

Lima konstruktor tercatat telah meraih 100 pole position, namun baru Hamilton yang mencapai rekor tersebut sebagai seorang pebalap, melampaui capaian Michael Schumacher yang terpaut 32 pole.

"Saya tidak percaya kami meraih 100 (pole). Pria dan wanita di pabrikan, mereka terus meningkatkan standarnya," kata Hamilton.

Setelah mengklaim posisi start dari baris terdepan untuk pertama kalinya di Catalunya, Max Verstappen akan berupaya mencuri kemenangan di sirkuit tempat ia menjadi pemenang Grand Prix termuda dalam F1 pada 2016 silam.

Akan tetapi, Hamilton belum terkalahkan di Catalunya dalam empat tahun terakhir dan juara dunia tujuh kali itu mengincar kemenangan kelimanya secara beruntun di sirkuit tersebut dan ke-98 dalam kariernya.

Valtteri Bottas di mobil Mercedes kedua akan start dari P3 di samping Charles Leclerc yang melengkapi baris kedua untuk Ferrari.

Tim Alpine meloloskan kedua pembalapnya ke Q3 dengan Esteban Ocon meraih posisi terbaik bagi tim jelmaan Renault itu di P5. Carlos Sainz di mobil Ferrari kedua akan start di belakang sang pembalap Prancis di P6.

Sedangkan rekan satu tim Ocon, Fernando Alonso akan mengawali serangannya dari P10.

Duet McLaren juga menyintas tiga babak kualifikasi dan kali ini Daniel Ricciardo bakal start dari P7 mengalahkan Lando Norris yang menempati P9.

Sergio Perez membawa mobil Red Bull kedua di P8 setelah sempat kehilangan kendali mobilnya di lap pertama Q3.

Kualifikasi berjalan ketat ketika margin 0,008 detik membuat Lance Stroll terlempar dari perebutan posisi start sepuluh besar. Sang pebalap Aston Martin bakan start dari P11 di depan Pierre Gasly dari tim AlphaTauri.

Sebastian Vettel menikmati hasil terbaiknya sejauh ini di kualifikasi sebagai pembalap Aston Martin ketika finis P13, sepersekian detik lebih cepat dari mobil Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.

Kesalahan kecil di lap terakhir menyebabkan Yuki Tsunoda tereliminasi di Q1 ketika rookie tim AlphaTauri itu gagal lolos ke Q2 karena terpaut 0,007 detik saja.

Hasil kualifikasi Formula 1 GP Spanyol

1 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:16,741

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:16,777

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:16,873

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:17,510

5 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:17,580

6 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:17,620

7 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:17,622

8 Sergio Perez Red Bull Racing 1:17,701

9 Lando Norris McLaren F1 Team 1:18,010

10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:18,147

11 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team

12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda

13 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

15 George Russell Williams Racing

16 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

19 Nicholas Latifi Williams Racing

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team.

