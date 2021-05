Jadwal Manchester United vs Leicester Malam Ini 11 Mei: Pengamanan Diperketat

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Leicester City akan tersaji dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Selasa malam waktu setempat atau Rabu dinihari, 11 Mei 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai 00.00 WIB dengan disiarkan Mola TV.

Ini akan menjadi satu dari dua laga yang dijalani Man United sepanjang tengah pekan ini. Pada Jumat dinihari, mereka juga akan menjamu Liverpool, yang merupakan laga tundaan dari 10 hari lalu.

Pertandingan Man United vs Liverpool, pada pekan ke-33 tertunda karena adanya protes dari suporter di Old Trafford. Pergeseran itu membuat Setan Merah harus menjalani jadwal super padat pada tengah pekan ini.

Supporter Manchester United melakukan aksi protes sebelum pertandingan Liga Inggris antara Manchester United vs Liverpool di Old Trafford, Manchester, 2 Mei 2021. Action Images via REUTERS/Carl Recine

Panitia pertandingan juga mengantisipasi kemungkinan kericuhan yang terjadi seperti dua pekan lalu, saat pendemi bisa masuk menerobos hingga memasuki Old Trafford. Mereka memperketat pengamanan.

Menurut laporan The Sun, tambahan pembatas berupa pagar kawat non permanen, juga penghalang, telah ditempatkan di sekitar stadion.

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, berharap tak ada protes berlebihan seperti sebelumnya. “Saya berharap kami dapat menjaga protes, jika ada protes, buat mereka tetap bersuara keras tapi tidak ada kekerasan," kata dia.

“Kami ingin mendengarkan, para pemain ingin memainkan permainan, tentu saja kami ingin mengalahkan Liverpool dan kami ingin mengalahkan Leicester jadi kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk fans kami untuk merayakan apa yang kami lakukan di lapangan.”

Laga Manchester United vs Leicester City merupakan laga penting dan akan berpengaruh dalam penentuan juara Liga Inggris musim ini. MU, yang memiliki empat laga sisa, saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 70, tertinggal 10 poin dari Manchester City. Bila MU kalah di laga ini, maka akan Man City akan bisa merayakan gelar juara.

Leicester saat ini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 63 dan belum aman di posisi empat besar yang menjanjikan tiket Liga Champions. Karena itu mereka akan ngotot mengejar kemenangan.

Pada putaran pertama lalu, kedua tim bermain 2-2 di kandang Liecester City. Tapi setelahnya, pada Piala FA, Leicester mampu menang 3-1. Karena itu, tak akan mudah bagi Manchester United untuk merebut kemenangan di laga ini.