Solskjaer: Jadwal Manchester United Berbahaya Bagi Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Ole Gunnar Solskjaer menyebut jadwal Manchester United, yang harus bermain dua kali dalam rentang tiga hari dan empat kali dalam 11 hari, tak aman bagi pemain. Karena itu ia pun terpaksa akan membuat banyak perubahan dalam susunan pemain.

"Saya berharap saya bisa mengatakan mari kita bermain penuh di semua pertandingan tetapi itu tidak mungkin," kata Ole Gunnar Solskajaer.

"Itu bagian yang sulit bagi saya, mengetahui bahwa jika saya memainkan XI ini lagi pada hari Selasa dan Kamis, itu tidak mungkin."

"Saya pikir terlalu berisiko melukai mereka, jadi berbicara tentang integritas di liga dan sebagainya, jangan salahkan saya ketika saya harus melakukan perubahan, karena saya harus melakukannya."

"Tidak aman bagi mereka untuk memainkan keempatnya, jadi Saya harus membuat prioritas."

Karena itu, Solskjaer akan melirik pemain muda daam skuadnya, termasuk Amad Diallo dan Shola Shoretire.

"Mereka dalam persaingan, ya, dan mereka ada di skuad tim utama, mereka berlatih bersama kami setiap hari jadi saya akan berpikir bahwa beberapa pemain muda pasti akan tampil," kata dia.

"Apakah itu masuk menjelang akhir atau menjadi starter, saya tidak tahu karena saya tidak tahu bagaimana para pemain pada hari Selasa ketika kami melihat mereka."

Penyerang Anthony Martial dan Dan James akan absen, juga Harry Maguire. Eric Bailly akan menggantikan Maguire, dengan Axel Tuanzebe sebagai opsi lain.

Simak empat jadwal MU di Liga Inggris:

12 Mei 2021, 00:00 WIB: Manchester United vs Leicester City.

14 Mei 2021, 02:15 WIB: Manchester United vs Liverpool.

19 Mei 2021, 00:00 WIB: Manchester United vs Fulham.

23 Mei 2021, 22:00 WIB, Wolves vs Manchester United.

Manchester United saat ini menempati posisi kedua klasemen. Dengan empat laga tersisa, mereka tertinggal 10 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Karena itu bila mereka kalah saat melawan Leicester atau Liverpool --atau seri dalam kedua laga itu-- maka Man City akan menjadi juara.

Selanjutnya: Jadwal Pekan ke-35 dan Klasemen Liga Inggris