Karena Logan Paul, Mike Tyson Anggap Mayweather Petinju Terbaik Saat Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Tyson angkat bicara soal jadwal tinju antara Floyd Mayweather Jr dan Logan Paul pada 6 Juni mendatang. Sambil mengesampingkan perselisihannya, ia memuji Mayweather dan menganggapnya sebagai petinju terbaik pada saat ini.

"Dengar, Floyd adalah petarung yang lebih baik dari semua petinju saat ini. Meskipun dia berusia 40-an, dia masih lebih baik dari semua petarung dan dia masih mau melawan seorang YouTuber," kata Tyson melalui diskusi podcast bersama mantan bintang UFC Henry Cejudo dan aktor Mario Lopez, dikutip dari The Sun, Jumat, 14 Mei 2021.

Tyson, sebelumnya, menolak untuk mengakui Mayweather sebagai yang terbaik sepanjang masa. Bahkan, dengan nada yang keras, ia mengungkapkan keinginannya melawan Mayweather di luar tinju kelas berat. Namun, kini, petinju berjuluk The Baddest Man on the Planet itu mengubah nada bicaranya. "Ia akan melawan YouTuber dan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan juara tinju sungguhan."

Mayweather menghadapi Logan dalam pertarungan eksibisi pada 6 Juni di Miami, Amerika Serikat. Pertarungan keduanya dikabarkan mendapat jaminan sebesar 72 juta poundsterling atau setara Rp 1,43 triliun.

Logan hanya sekali bertarung sebagai seorang profesional. Itu pun kalah dari sesama YouTuber, KSI, melalui keputusan terpisah pada tahun 2019. Di sisi lain, saudaranya, Jake Paul memiliki catatan kemenangan 3-0. Ia menang dalam partai undercard Mike Tyson vs Roy Jones Jr pada bulan November 2020.

Iron Mike selalu memuji Paul bersaudara karena kemampuannya dalam tinju. Menurut Mike Tyson berkata, "Orang-orang ini membuat tinju begitu luar biasa. Para petinju, juara sejati, mereka tidak memiliki banyak pandangan untuk ini. Yang pasti, mereka akan senang jika memiliki jumlah tayangan yang banyak dan orang-orang ini telah ditonton setidaknya 80 juta kali. Aku iri dengan orang-orang ini."

