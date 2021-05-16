Minggu, 16 Mei 2021
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Klasemen MotoGP Usai Balapan di Prancis: Quartararo Kembali Rebut Posisi Puncak

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Nurdin Saleh

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  • Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

    Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

    TEMPO.CO, Jakarta - Fabio Quartararo (Monster Yamaha) kembali berhasil merebut posisi puncak klasemen pembalap MotoGP setelah finis ketiga dalam balapan di Le Mans, Prancis, Ahad, 16 Mei 2021.

    Fabio Quartararo kini mengemas nilai 80. Ia unggul satu poin dari Francesco Bagnaia, pembalap Ducati yang pekan lalu merebut puncak klasemen. Dalam balapan di Le Mans, Bagnaia hanya finis keempat.

    Johann Zarco, yang menyalip Quartararo jelang akhir lomba di Le Mans untuk merebut posisi kedua, kini menghuni posisi ketiga klasemen. Pembalap Pramac Ducati  itu mengemas nilai 68.

    Jack Miller, Pembalap Ducati yang menjuarai MotoGP Prancis, kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 64.

    Valentino Rossi (Petronas Yamaha) berada di posisi ke-19 dengan nilai 9 setelah finis ke-11 di GP Prancis. Marc Marquez, pembalap Repsol Honda yang gagal finis, ada di urutan ke-17 dengan nilai 16.

    Hasil MotoGP Prancis

    No PembalapTimWaktu
    1Jack MillerDucati Team47m 25.473s
    2Johann ZarcoPramac Ducati +3.970s
    3Fabio QuartararoMonster Yamaha +14.468s
    4Francesco Bagnaia Ducati Team +16.172s
    5Danilo PetrucciKTM Tech3 +21.430s
    6Alex MarquezLCR Honda+23.509s
    7Takaaki NakagamiLCR Honda +30.164s
    8Pol EspargaroRepsol Honda +35.221s
    9Iker LecuonaKTM Tech3 +40.432s
    10Maverick ViñalesMonster Yamaha +40.577s
    11Valentino RossiPetronas Yamaha +42.198s
    12Luca MariniSky VR46 +52.408s
    13Brad BinderRed Bull KTM +59.377s
    14Enea BastianiniAvintia Ducati +62.224s
    15Tito RabatPramac Ducati+69.651s
    16Franco MorbidelliPetronas Yamaha+4 laps
     Marc MarquezRepsol Honda DNF
     Aleix EspargaroAprilia GresiniDNF
     Miguel OliveiraRed Bull KTM DNF
     Alex RinsSuzuki Ecstar DNF
     Lorenzo SavadoriAprilia Gresini DNF
     Joan MirSuzuki Ecstar DNF

    Klasemen Pembalap MotoGP

    No PembalapTimPoin
    1Fabio QuartararoMonster Yamaha 80
    2Francesco Bagnaia Ducati Team79
    3Johann ZarcoPramac Ducati 68
    4Jack MillerDucati Team 64
    5Maverick ViñalesMonster Yamaha 56
    6Joan MirSuzuki Ecstar 49
    7Aleix EspargaroAprilia Gresini 35
    8Franco MorbidelliPetronas Yamaha 33
    9Takaaki NakagamiLCR Honda 28
    10Pol EspargaroRepsol Honda 25
    11Brad BinderRed Bull KTM 24
    12Alex RinsSuzuki Ecstar 23
    13Enea BastianiniAvintia Ducati20
    14Alex MarquezLCR Honda 18
    15Jorge MartinPramac Ducati 17
    16Danilo PetrucciKTM Tech3 16
    17Marc MarquezRepsol Honda 16
    18Stefan BradlHRC 11
    19Valentino RossiPetronas Yamaha 9
    20Miguel OliveiraRed Bull KTM9
    21Luca MariniSky VR46 Avintia Ducati  9
    22Iker LecuonaKTM Tech3 8
    23Lorenzo SavadoriAprilia Gresini 2
    24Tito RabatPramac Ducati1

    Balapan MotoGP seri keenam akan berlangsung di Mugello, Italia, pada 30 Mei 2021.

    Baca Juga: Laporan Jalannya Lomba MotoGP Prancis 

  • MotoGP
  • MotoGP Prancis
  • Fabio Quartararo
  • Francesco Bagnaia
  • Marc Marquez
  • Jack Miller
  • Valentino Rossi

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