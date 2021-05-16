Klasemen MotoGP Usai Balapan di Prancis: Quartararo Kembali Rebut Posisi Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Fabio Quartararo (Monster Yamaha) kembali berhasil merebut posisi puncak klasemen pembalap MotoGP setelah finis ketiga dalam balapan di Le Mans, Prancis, Ahad, 16 Mei 2021.
Fabio Quartararo kini mengemas nilai 80. Ia unggul satu poin dari Francesco Bagnaia, pembalap Ducati yang pekan lalu merebut puncak klasemen. Dalam balapan di Le Mans, Bagnaia hanya finis keempat.
Johann Zarco, yang menyalip Quartararo jelang akhir lomba di Le Mans untuk merebut posisi kedua, kini menghuni posisi ketiga klasemen. Pembalap Pramac Ducati itu mengemas nilai 68.
Jack Miller, Pembalap Ducati yang menjuarai MotoGP Prancis, kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 64.
Valentino Rossi (Petronas Yamaha) berada di posisi ke-19 dengan nilai 9 setelah finis ke-11 di GP Prancis. Marc Marquez, pembalap Repsol Honda yang gagal finis, ada di urutan ke-17 dengan nilai 16.
Hasil MotoGP Prancis
|No
|Pembalap
|Tim
|Waktu
|1
|Jack Miller
|Ducati Team
|47m 25.473s
|2
|Johann Zarco
|Pramac Ducati
|+3.970s
|3
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha
|+14.468s
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team
|+16.172s
|5
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3
|+21.430s
|6
|Alex Marquez
|LCR Honda
|+23.509s
|7
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda
|+30.164s
|8
|Pol Espargaro
|Repsol Honda
|+35.221s
|9
|Iker Lecuona
|KTM Tech3
|+40.432s
|10
|Maverick Viñales
|Monster Yamaha
|+40.577s
|11
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha
|+42.198s
|12
|Luca Marini
|Sky VR46
|+52.408s
|13
|Brad Binder
|Red Bull KTM
|+59.377s
|14
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati
|+62.224s
|15
|Tito Rabat
|Pramac Ducati
|+69.651s
|16
|Franco Morbidelli
|Petronas Yamaha
|+4 laps
|Marc Marquez
|Repsol Honda
|DNF
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini
|DNF
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM
|DNF
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar
|DNF
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Gresini
|DNF
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar
|DNF
Klasemen Pembalap MotoGP
|No
|Pembalap
|Tim
|Poin
|1
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha
|80
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team
|79
|3
|Johann Zarco
|Pramac Ducati
|68
|4
|Jack Miller
|Ducati Team
|64
|5
|Maverick Viñales
|Monster Yamaha
|56
|6
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar
|49
|7
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini
|35
|8
|Franco Morbidelli
|Petronas Yamaha
|33
|9
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda
|28
|10
|Pol Espargaro
|Repsol Honda
|25
|11
|Brad Binder
|Red Bull KTM
|24
|12
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar
|23
|13
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati
|20
|14
|Alex Marquez
|LCR Honda
|18
|15
|Jorge Martin
|Pramac Ducati
|17
|16
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3
|16
|17
|Marc Marquez
|Repsol Honda
|16
|18
|Stefan Bradl
|HRC
|11
|19
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha
|9
|20
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM
|9
|21
|Luca Marini
|Sky VR46 Avintia Ducati
|9
|22
|Iker Lecuona
|KTM Tech3
|8
|23
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Gresini
|2
|24
|Tito Rabat
|Pramac Ducati
|1
Balapan MotoGP seri keenam akan berlangsung di Mugello, Italia, pada 30 Mei 2021.
Baca Juga: Laporan Jalannya Lomba MotoGP Prancis