Senin, 17 Mei 2021
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Babak Reguler Usai, Simak Klasemen Akhir NBA 2020/21

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Editor:

Nurdin Saleh

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  • Ilustrasi Basket NBA. Reuters/Bill Streicher-USA TODAY Sports

    Ilustrasi Basket NBA. Reuters/Bill Streicher-USA TODAY Sports

    TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal babak reguler Nhttps://www.tempo.co/tag/nbaBA 2020-21 sudah usai digelar. Tim-tim yang lolos ke palyoff dan play-in sudah diketahui dengan pasti.

    Salah satu fakta menarik adalah juara bertahan, Los Angeles Lakers, harus berjuang merebut tiket playoff lewat babak play-in. Mereka hanya menempati posisi ketujuh klasemen.

    Simak klasemen selengkapnya:

    Klasemen Akhir NBA Wilayah Timur

    No TimMenang Kalah %
    1Philadelphia 76ers 4923.681
    2Brooklyn Nets4824.667
    3Milwaukee Bucks 4626.639
    4New York Knicks4131.569
    5Atlanta Hawks *4131.569
    6Miami Heat4032.556
    Tim urutan 1-6 lolos playoff
    7Boston Celtics3636.500
    8Washington Wizards3438.472
    9Indiana Pacers3438.472
    10Charlotte Hornets3339.458
    Tim urutan 7-10 lolos play-in
    11Chicago Bulls3141.431
    12Toronto Raptors2745.375
    13Cleveland Cavaliers2250.306
    14Orlando Magic2151.292
    15Detroit Pistons2052.278

    Klasemen NBA Wilayah Barat

    No TimMenang Kalah %
    1Utah Jazz 5220.722
    2Phoenix Suns 5121.708
    3Denver Nuggets4725.653
    4Los Angeles Clippers4725.653
    5Dallas Mavericks 4230.583
    6Portland Trail Blazers4230.583
    Tim urutan 1-6 lolos playoff
    7Los Angeles Lakers4230.583
    8Golden State Warriors3933.542
    9Memphis Grizzlies3834.528
    10San Antonio Spurs3339.458
    Tim urutan 7-10 lolos play-in
    11New Orleans Pelicans3141.431
    12Sacramento Kings3141.431
    13Minnesota Timberwolves2349.319
    14Oklahoma City Thunder2250.306
    15Houston Rockets1755.236

    Jadwal Paly-in NBA akan berlangsung 8-21 Mei. Dua tim masing-masing wilayah akan lolos ke babak playoff.

    Babak playoff basket NBA, termasuk laga final, akan digelar mulai 22 Mei hingga 22 Juli.

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