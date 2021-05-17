Babak Reguler Usai, Simak Klasemen Akhir NBA 2020/21

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal babak reguler Nhttps://www.tempo.co/tag/nbaBA 2020-21 sudah usai digelar. Tim-tim yang lolos ke palyoff dan play-in sudah diketahui dengan pasti.
Salah satu fakta menarik adalah juara bertahan, Los Angeles Lakers, harus berjuang merebut tiket playoff lewat babak play-in. Mereka hanya menempati posisi ketujuh klasemen.
Simak klasemen selengkapnya:
Klasemen Akhir NBA Wilayah Timur
|No
|Tim
|Menang
|Kalah
|%
|1
|Philadelphia 76ers
|49
|23
|.681
|2
|Brooklyn Nets
|48
|24
|.667
|3
|Milwaukee Bucks
|46
|26
|.639
|4
|New York Knicks
|41
|31
|.569
|5
|Atlanta Hawks *
|41
|31
|.569
|6
|Miami Heat
|40
|32
|.556
|Tim urutan 1-6 lolos playoff
|7
|Boston Celtics
|36
|36
|.500
|8
|Washington Wizards
|34
|38
|.472
|9
|Indiana Pacers
|34
|38
|.472
|10
|Charlotte Hornets
|33
|39
|.458
|Tim urutan 7-10 lolos play-in
|11
|Chicago Bulls
|31
|41
|.431
|12
|Toronto Raptors
|27
|45
|.375
|13
|Cleveland Cavaliers
|22
|50
|.306
|14
|Orlando Magic
|21
|51
|.292
|15
|Detroit Pistons
|20
|52
|.278
Klasemen NBA Wilayah Barat
|No
|Tim
|Menang
|Kalah
|%
|1
|Utah Jazz
|52
|20
|.722
|2
|Phoenix Suns
|51
|21
|.708
|3
|Denver Nuggets
|47
|25
|.653
|4
|Los Angeles Clippers
|47
|25
|.653
|5
|Dallas Mavericks
|42
|30
|.583
|6
|Portland Trail Blazers
|42
|30
|.583
|Tim urutan 1-6 lolos playoff
|7
|Los Angeles Lakers
|42
|30
|.583
|8
|Golden State Warriors
|39
|33
|.542
|9
|Memphis Grizzlies
|38
|34
|.528
|10
|San Antonio Spurs
|33
|39
|.458
|Tim urutan 7-10 lolos play-in
|11
|New Orleans Pelicans
|31
|41
|.431
|12
|Sacramento Kings
|31
|41
|.431
|13
|Minnesota Timberwolves
|23
|49
|.319
|14
|Oklahoma City Thunder
|22
|50
|.306
|15
|Houston Rockets
|17
|55
|.236
Jadwal Paly-in NBA akan berlangsung 8-21 Mei. Dua tim masing-masing wilayah akan lolos ke babak playoff.
Babak playoff basket NBA, termasuk laga final, akan digelar mulai 22 Mei hingga 22 Juli.
Baca Juga: Petnis Indonesia Aldila Sitjiadi Juara di Florida